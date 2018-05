5 síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos

Síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos

1. Presencia de acné

Uno de los síntomas de síndrome del ovarios poliquísticos es la presencia de acné incluso después de la adolescencia. Si bien puede presentarse con mayor o menor intensidad, lo cierto es que el acné indica que algo no va bien en el organismo y que, por lo tanto, se refleja en la epidermis.

La piel grasa puede entenderse como una característica de nuestra piel y que debido a esta condición surgen granos sin poder evitarlo. Si ya pasamos de la adolescencia, ir al médico podría confirmarnos que esto es más que acné. Así evitaremos problemas mayores.

2. Vello en el rostro y otras partes del cuerpo

Uno de los síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos es la aparición de vello en abundancia en zonas donde normalmente no debería aparecer. Por ejemplo, el pecho, el rostro o el cuello. Una vez más, para confirmar nuestras sospechas, lo mejor será acudir al médico antes de tomar cualquier acción.

En vista de que el vello en estas zonas afecta la autoestima, muchas mujeres se precipitan a retirarlo de una forma u otra, sin saber que pueden estar agravando el problema. Por ello, lo mejor que se puede hacer es observar y tomar nota para luego dar detalles al médico, una vez en consulta.

3. Periodos irregulares

Si sufres de síndrome de ovarios poliquísticos, uno de los problemas a los que tienes que prestar atención es a la menstruación irregular. Esto no quiere decir que se atrase o adelante unos días la menstruación. Estamos hablando de circunstancias en los que puede pasar un mes en el que no tengas sangrado, otro en los que estés dos semanas menstruando y así.

Si tus periodos son irregulares y desconoces el por qué, debes acudir al médico cuanto antes para que te realicen una evaluación física y te ayuden a manejar la situación. Con un buen tratamiento podrás regular tu organismo y sentirte mejor.

4. Manchas en el rostro

Otro de los síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos son las manchas en la piel. Al igual que con el acné, es necesario cuidarse y mantener un control dermatológico adecuado para atenuar las marcas, poco a poco, hasta conseguir erradicarlas.

Las manchas que suelen salir en el rostro son como parches marronesque muchas personas considerarían marcas del sol por no ponerse protección solar. Sin embargo, si nos cuidamos la piel y no hay motivo para sospechar de esto, acudir al médico será una muy buena opción para descartar que estas manchas aparezcan como síntoma del síndrome de ovarios poliquísticos.

5. Problemas con el peso

El último de los síntomas de síndrome de ovarios poliquísticos es el aumento de peso. Aunque a muchas mujeres no les sucede esto, es un síntomas habitual en un porcentaje significativo de ellas. Si no tienen ningún otro problema como la tiroides y engordan sin motivo aparente, además de tener alguno de los síntomas anteriormente descritos, está claro. Es muy posible que estemos ante un caso de ovarios poliquísticos.

¿Alguna vez has tenido que enfrentarte con alguno de los problemas anteriormente señalados? No des nada por supuesto. Sobre todo si tu menstruación es irregular. En ocasiones, puede que los síntomas mencionados (que son los más comunes) se acompañen de otros como pérdida de cabello, manchas en axilas y nuca, colesterol o presión alta.

Si sospechas o tienes dudas acerca de si estas señales pueden ser (o no) síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos no esperes y acude al médico. De no hacerlo, podría formarse un quiste en tu ovario con intenciones de desarrollarse y crecer. Recuerda que siempre es bueno atajar los problemas a tiempo para poder darles una solución eficaz.