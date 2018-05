Medico viola a una paciente sedada

Atención: las imágenes no son aptas para menores, y podrían ser hirientes para algunos.

Las siguientes imágenes muestran a un degenerado que planeó todo para abusar sexualmente de una una mujer, mientras ella se encontraba bajo los efectos de anestesia. Este personaje, por no llamarlo de otra forma, grabó sus actos deplorables, pero gracias a Dios no se percató que había otra cámara oculta en el techo, con la que lograron pillarlo y demandarlo.

Atención: las imágenes no son aptas para menores, y podrían ser hirientes para algunos.