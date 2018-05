Detuvieron al "Nano" Leiva y otros siete barras de Colón por el partido suspendido ante Vélez

Éste martes por la mañana, en la ciudad de Santo Tomé y en dos barrios de la capital santafesina, realizaron 11 allanamientos como consecuencia de la investigación iniciada cuando se lanzaron tres bombas de estruendo durante el partido de Colón con Velez Sársfield el sábado 7 de abril en el estadio Brigadier López, y que motivó la suspensión del encuentro a los 22 minutos.

Arrestaron a seis hombres y a otros dos los llevaron para comparecer: sobre los mismos se presume su responsabilidad en el caso y además a dos de ellos les encontraron dos armas de fuego, un revólver calibre 357 marca Magnum con la carga completa, que es además una poderosa arma de guerra, y un revólver calibre 32, además de 50 balas de calibre 9 mm. y 14 teléfonos celulares.

Todo comenzó este martes con las primeras luces del amanecer y de manera simultánea, cuando ejecutaron los allanamientos ordenados por el juez de faltas, Darío Sánchez, por infracción del artículo 76 del Código de Faltas.El artículo 76 del Código de Faltas se refiere a "cuando con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, se en el ámbito de la concurrencia pública o que se realizare en inmediaciones, antes, durante o después, previendo en más de 20 incisos las consecuencias por anomalías desatadas bajo la responsabilidad de quien las produce y sus consecuencias".

La siguiente es la nómina de los allanamientos y las detenciones: en José Cibils al 3400 en barrio La Esmeralda; Tarragona al 600 y Vera Mugica al 600 y en dos departamentos de barrio San Jerónimo, todos en barrio Centenario; 1º de Mayo al 7500 de barrio Belgrano; Roque Sáenz Peña al 7500 de barrio San José; Alberti al 1300 en Guadalupe Oeste; en la ciudad de Santo Tomé: Belgrano al 2800, en 13 de Diciembre al 3200 de Santo Tomé, Iriondo al 4700 de Santo Tomé.

Los detenidos fueron identificados como Orlando Miguel Leiva, alias Nano, integrante de la barrabrava del Club Colón; J. M.; C. F. C. alias "Facha"; M. E. G.; J. B.; J. A. L.; C. A. C. alias Vizcacha; G. N. C.

Funete: Uno Santa Fe