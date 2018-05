La UCR pide que los convenios de trabajo los acuerden las provincias

Ante un grupo de empresarios y microemprendedores, el gobernador mendocino y titular del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo dio a conocer cuál es su idea para la Reforma Laboral, discusión que impulsa el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso nacional.



"Nos gustaría que la Reforma Laboral nacional contemplara, y voy a hacer una propuesta en ese sentido, que los convenios colectivos de trabajo no se negocien nacionalmente en cada rama de la actividad, sino que se haga a nivel regional", anunció el mandatario este martes.



Según la mirada del gobernador, las actividades deben negociar sus salarios según las realidades regionales. "La metalmecánica mendocina, por mencionar un ejemplo, no puede ni debe pagar los mismos salarios que la metalmecánica de Buenos Aires y cada región debe negociar sus convenios colectivos por región", mencionó Cornejo.



"Ese cambio sustantivo generaría mejores condiciones para las economías regionales y las Pymes", consideró el funcionario radical, según consigna el portal mendocino Los Andes, en la apertura de un encuentro con empresarios.



En ese sentido, Cornejo agregó que "está en discusión la reforma laboral en la nación, nosotros creemos para una economía sana, y sin ruborizarnos, necesitamos mejores reglas laborales, fundamentalmente para las Pymes y micropymes".



Los tres proyectos de reforma laboral que presentó el Ejecutivo nacional en el Senado aún no tienen fecha de tratamiento, aunque el escenario es el mismo que el del año pasado, cuando el justicialismo bloqueó el debate por la resistencia de la CGT.



Lo único definido en el Senado hasta el momento es que el proyecto sobre blanqueo laboral será tratado por las comisiones de Trabajo y de Presupuesto; el de capacitación (régimen de pasantías) solo pasará por la Comisión de Trabajo y el que crea la Agencia Nacional de Salud, lo tratará la Comisión de Salud.



La incertidumbre en torno a los proyectos es que el escenario en la Cámara alta no es distinto al de noviembre del año pasado, cuando el Bloque Justicialista comandado por Miguel Pichetto decidió postergar el tratamiento por las opiniones divididas en la CGT.



En tanto, en una de sus tantas defensas a la reforma laboral, el ministro Triaca afirmaba que "los convenios colectivos de trabajo reflejan los proceso productivos, y permanentemente se están cambiando; la mayoría de las actividades los cambian, y eso porque cambian los procesos productivos. Muchos convenios no se modifican desde 1970 y contienen categorías que no existen más".



El blanqueo, la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud, el cambio de las "pasantías" a "prácticas formativas" y la intención de modificar el cálculo de indemnizaciones (aspecto muy resistido por la CGT) son los puntos destacados de la reforma laboral cuyo debate se estima para los meses de mayo y junio.

