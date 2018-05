El Pollo Álvarez hizo un desesperado pedido por la salud de su hermana

El conductor Joaquín Pollo Álvarez publicó a través de su cuenta de Twitter un comunicado en el que hace un desesperado pedido al Gobierno para que mantenga el plan “Incluir Salud” del que su hermana discapacitada es beneficiaria.

Mi hermana es discapacitada y como varios chicos más pasa horas de su día en el centro de día Senderos (…) y como todos los días, un colectivo que como “Senderos” depende del plan Incluir Salud, la pasa a buscar”, escribió Álvarez en las redes sociales.

“Hace meses reclamé y hoy vuelvo (a hacerlo) porque me llamó mi mamá desesperada como tantas otras mamás, ya que el señor del transporte no puede pasar a partir de mañana debido a que hace un año no le pagan un peso ni a él ni al taller (…) y todo lo que viene haciendo corre por su cuenta”, continuó el conductor de “Con amigos así”.

“Mañana, el transporte ya no pasa y el centro está analizando cerrar dejando a 21 chicos (que lo necesitan), y este es el caso que me llega, y me da a entender que hay varios más”, agregó Álvarez y aclaró que “sólo es un hermano que lucha por su hermana” y que su pedido es totalmente apolítico.