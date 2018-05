Adrián Suar habló del caso Calu Rivero - Juan Darthés: "La verdad que no estuve y le creo a Calu"

Adrián Suar se refirió al tema Calu Rivero y Juan Darthés, cuando compartieron elenco en "Dulce amor", Telefe, en 2012.

El Chueco, que tiene al actor en el elenco de "Simona", El Trece, optó por sacar al galán de la versión teatral de la tira y que no esté en el álbum de figuritas.



"Me dolió manejar este tema. No fue una situación tan cómoda ni para él, ni para el elenco, ni para mí", reveló Suar en diálogo con Rosario 3.Hay que mirar para adentro y tratar de ser lo más justo, y no dejarte llevar por las situaciones que a lo mejor todo el mundo... Bueno, concretamente, querían que yo lo sacara del elenco", continuó.



Luego, contó el motivo por el cual Darthés continúa en la ficción: "Era una situación que no fue en mi canal. Es una cosa que sucedió entre ellos, y seguramente tendrá un final".



En cuanto al relato de la morocha expresó: "Puede ser. La verdad que no estuve, y le creo a Calu".