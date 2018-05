El infantilismo de Carrió

Elisa Carrió es una de las voces de la experiencia en Cambiemos. De origen radical, recorrido socialdemócrata y presente cristiano, la chaqueña ha demostrado que puede formar parte de un gobierno que hoy atraviesa su crisis más profunda -aunque Marcos Peña no quiera asumirlo-.

Cuando el presidente Macri anunció públicamente que se habilitaban las negociaciones para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional, ella ya estaba al tanto. Rápidamente se encargó de difundir por redes sociales su apoyo incondicional al presidente y al espacio que conforman sus partidos.

Contrario a lo que manifiestan algunos analistas, Carrió no está buscando la turbulencia o la violencia del choque con el peronismo. Al menos no de una manera que signifique perder adhesiones por negar la realidad.

Los que defienden esa postura lo hacen porque algunas veces desconcierta con sus declaraciones, por ejemplo cuando el pasado fin de semana “autorizó” a sus seguidores a matar a Durán Barba. Pese a que luego arregló lo que fue una expresión muy poco feliz, hubo mucha gente a la que no le causó mucha gracia que no reciba ningún reto público.

En un extraño tour de beligerancia que pobló medios tradicionales y redes sociales, también descargó su enojo contra los especuladores financieros y los empresarios de la Unión Industrial Argentina. Como si fuera poco, apuntó contra el campo por no vender la cosecha, en un giro kirchnerista que pareció olvidarse de la terrible sequía que azotó al campo el último verano.

Sus declaraciones sobre economía parecían extemporáneas, propias de alguien que habla desde los supuestos aprendidos en otro momento de la historia, lejos de los flujos de virtuales y transnacionales de dinero.

Mucha gente quedó a la espera de que finalmente la emprendiera contra el gobierno, pero no lo hizo. Porque aunque pareciera desbocada, sabía bien lo que hacía. Así como logró crear su personaje de guardiana moral de la República, acá lució su atuendo de defensora popular.

Como hacen los políticos de raza, supo leer que no era el momento de hablarle a las señoras paquetas de Recoleta, sino al que tiene miedo de que lo poco que tiene se le escurra entre los dedos.

Su discurso anti campo, anti empresario, anti consultores y pro ciudadano común fue pensado para empatizar. Porque aunque le pese a los que la creen loca, la señora es muy cuerda cuando se trata de manejarse entre las crisis y el poder.

Recuperando su costado socialdemócrata, criticó a gran parte de los que apoyan al gobierno, pero sin dejar de decir que forma parte del mismo. No lo usó como una oportunidad de abandonar el barco, sino como una posibilidad para hacer caminar por el tablón a dos o tres de los que iban navegando con ellos.

Si después por atrás los rescata un salvavidas no importa. Lo importante fue que la tripulación viera la ejecución. Había que ponerlos de vuelta a remar.

El accionar de Carrió parece demasiado complejo para algunos comunicadores que asesoran a los funcionarios del gobierno. Muchos de ellos no pueden ver que con su pataleo infantil logró montar una oportuna escena para robarle el público objetivo al kirchnerismo duro.

