Muy elevado volumen de renovación de las Lebacs: Alivio en el BCRA pero ¿cuánto vale US$ 1?

Los grandes bancos afirman que hay una renovación muy elevada de Letras del Banco Central (Lebac). Del SuperMartes de Mayo se pasa la acción al SuperMartes de Junio: esto se renueva cada 30 días. Para garantizar el éxito del megavencimiento de $617.000 millones en Lebacs de este martes (15/5), el Banco Central salió a ofrecer hasta US$ 5.000 millones para no dejar escapar al dólar y anclar en $25 al mayorista. A pesar del monto ofrecido por la autoridad monetaria, el minorista subía tres centavos en agencias y bancos de la city porteña. El Banco Nación también sumó ventas por US$ 200 millones a precio de mercado. ¿Realmente se ha frenado el vendaval cambiario? En cualquier caso, el piso del dólar parece ubicarse en $25, y lo fija el BCRA.

Si bien es un día importante para el Banco Central el vencimiento del volumen de Lebacs por unos $ 617.000 millones, que en dólares estadounidenses equivalen a más de la mitad de las reservas verdaderas del BCRA, todo indica que no habrá novedades apocalípticas. Pero también es cierto que habrá otros eventos próximos que pondrán a prueba al BCRA.

Para comenzar, esta situación de Lebacs sucederá cada 30 días porque es un alud de deuda pública que encuentra al país en una situación precaria. O sea que en junio habrá otro SuperMartes.

No es una casualidad que sea el único país de la región con crisis cambiaria.

Ni es una casualidad que sea el único país emergente que en lo que va de 2018 fue a pedir ayuda al FMI.

Sin embargo, durante el fin de semana, el Gobierno nacional mantuvo reuniones con los bancos para afrontar el ‘megavencimiento’ de las lebacs y a fin de evitar que el dólar vuelve a dispararse, esta mañana el Banco Central volvió a ofrecer US$ 5.000 millones con un valor de la divisa estadounidense de $25 en la franja mayorista.

URGENTE24