Un poco de cultura no viene mal, Festival de Teatro de Rafaela por ordenanza.

En la mañana de ayer los ediles debatieron con la secretaria de Cultura del Municipio Popi Sabellotti sobre el Festival de Teatro de Rafaela para que sea establecido y reconocido a través de una ordenanza.

A decir verdad, por ahora hay distintas visiones y no hay consenso entre los concejales: Bonino, Bonafede, Muriel y Visintini estiman que no es necesario sancionar una ordenanza al respecto; en la vereda de enfrente están Mársico y Menossi, según informaron anoche fuentes confiables.

Al mismo tiempo, distintos grupos de arte escénico han opinado sobre el borrador original en puntos discutibles como la elección del director del FTR, la duración del festival, la participación de las obras locales, entre otros.

Por otro lado, también se realizó la primera reunión semanal del Concejo Municipal, en el que se dieron cuatro despachos de comisión.

* Un pedido de informes por licitación PERCOM SA, preguntando por qué se alquilaron las impresoras por un importe que excede sobremanera la compra de las mismas, presentado por Menossi.

* Un pedido de informes por los requisitos que se piden para los talleres municipales de zumba en forma gratuita, debido a una inquietud que plantearon instructores que se ven perjudicados, ya que la gente deja de ir porque tienen que pagar en las propuestas privadas (Menossi).

* Un proyecto de comunicación para reacondicionar el SUM y la ex casa de la Policía Comunitaria en barrio Barranquitas porque están sumamente destruidos por hechos vandálicos y tiroteos (Viotti).

* Un pedido de informes, solicitando por qué no se llevó el presupuesto ciudadano de gestión participativa en los años 2016, 2017 y 2018 (Viotti).

Hoy a las 8 horas seguirá la reunión de comisión de gobierno. En tanto, a las 20:00 se llevará a cabo una reunión con las vecinales de los barrios Aero Club y Los Alamos sobre el uso del espacio público, ruidos molestos, seguridad, que se realizaría en la sede vecinal del Aero Club en calle Pucará 1350.



POSTERGACION

Los vecinos autoconvocados contra el tarifazo "informamos a la ciudadanía que la reunión que debía realizarse este lunes en el Concejo Municipal, se posterga para el día miércoles 16 en el mismo lugar y a las 18 horas. Las razones de su postergación no son claras y nos las ha comunicado escuetamente el presidente del Concejo Raúl Bonino", según se informó

El encuentro será para analizar los pasos a seguir "luego del insatisfactorio encuentro con los representantes técnicos de la Defensoría del Pueblo Provincial. Los rafaelinos decimos no al tarifazo por considerarlo confiscatorio, arbitrario y abusivo", agregaron.

CORTE DE AGUA

En la mañana de ayer hubo varias quejas de los vecinos por un corte de agua, habiendo trascendido que hubo una baja de tensión en la zona del tanque de agua, ya que se quemaron unos componentes. Luego el servicio se fue normalizando en la tarde.

Fuente: La OPINIÓN