¿Cuáles son las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol?

Muchas personas desconocen las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol, por lo que cuando, por ejemplo, existe un dolor de barriga fruto de la menstruación, optan por uno o por otro indistintamente. Esto es un grave error. Estos dos medicamentos no son iguales.



Hoy vamos a señalar diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol que son muy importantes. Con ellas, nos daremos cuenta de la cantidad de ocasiones en las que hemos consumido uno de estos dos fármacos y que, en realidad, no estaban destinados para lo que queríamos tratar.

Normalmente, caemos en estos errores porque tendemos a automedicarnos. Si fuésemos al médico, este sabría si recetarnos ibuprofeno o paracetamol. Veamos cada uno de ellos por separado.

¿Qué es el ibuprofeno?

Para señalar las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol, vamos a empezar a hablar del ibuprofeno, uno de los fármacos, quizás, más consumido. Es como el fármaco comodín. El que sirve para casi todo.



Solemos optar por este fármaco cuando nos duele una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, dolor de espalda. También, recurrimos a él cuando nos duele la cabeza, para los dolores menstruales, cuando sufrimos inflamación… ¿Estamos haciendo lo correcto?

El ibuprofeno se conoce como un analgésico antiinflamatorio, es decir, es un medicamento destinado a tratar aquellas dolencias que cursan con inflamación. Por ejemplo, un dolor de muelas, de lumbago… También es utilizado para tratar dolores menstruales o esguinces.

Sin embargo, su acción es moderada. Si sufrimos migrañas, por ejemplo, el ibuprofeno no va a ser capaz de paliar este dolor. Por ello, recomendamos siempre acudir al médico, ya que él nos proporcionará el fármaco más adecuado para nosotros.

¿Qué inconvenientes tiene el ibuprofeno? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Pues bien, esto quizás pocas personas lo saben, pero el ibuprofeno es muy agresivo con el estómago. De hecho, tomarlo con relativa asiduidad o excedernos en sus dosis, puede dañar la barrera protectora del estómago. Por eso, no debe tomarse con el estómago vacío.

Sin embargo, esta no es la única desventaja de usar el ibuprofeno de una manera equívoca. Además del estómago, puede también tener efectos negativos sobre el sistema cardiovascular.

¿Para qué sirve el paracetamol?

Cuando no tenemos ibuprofeno, usamos paracetamol y viceversa, algo que es un gran error. Ya hemos visto para qué sirve el ibuprofeno y, ahora, vamos a descubrir qué usos específicos tiene el paracetamol. Seguro que nos sorprenden.

El paracetamol, contrariamente a lo que hemos visto con el ibuprofeno, no tiene una acción antiinflamatoria. Por lo tanto, usarlo para dolores de muelas, de espalda o de menstruación no es positivo. Estaremos tomando un fármaco que nuestro cuerpo no necesita.

Entonces… ¿qué es el paracetamol? El paracetamol es un analgésico y una gran ayuda para bajar la fiebre, en el caso de que la tengamos. Se puede utilizar en todos los casos en los que no haya inflamación y para paliar algunos de los síntomas relacionados con la gripe.

Al contrario que el ibuprofeno, el paracetamol no daña el estómago, por lo que se puede consumir sin alimentos sin problema alguno. Eso sí, hay que tener mucho cuidado si tenemos problemas hepáticos, ya que el paracetamol puede perjudicar el hígado.

No excedernos en su dosis y tomarlo de manera adecuada, será indispensable para evitar problemas mayores que perjudiquen a nuestro hígado. ¿Alguna vez has tomado el paracetamol de manera inadecuada? Seguro que te han sorprendido estas diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol. Sin embargo, también seguramente alguna vez has hecho dos tomas de uno de ellos porque no te aliviaban aquel malestar que estabas intentando resolver.

Tal vez, ahora te hayas dado cuenta de que no estabas utilizando el medicamento correcto. Te animamos a que, a partir de ahora, acudas siempre que te sea posible al médico. Este te podrá dar el medicamento más adecuado para ti.

Aunque estos dos fármacos te hayan parecido hasta el momento inofensivos, ahora descubriendo las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol te habrás dado cuenta de que pueden perjudicar a tu salud.

Puede que ahora no. Sin embargo, con el paso del tiempo, es posible que empieces a tener determinadas dolencias derivadas del uso inadecuadode estos dos medicamentos. Evita que esto te tome por sorpresa. Toma el ibuprofeno y el paracetamol cuando corresponda.