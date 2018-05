Alfonsín: "El error del PRO fue pensar que el mercado iba a actuar de otra manera"

“El capital no tiene aliados, el capital se debe a sí mismo”, dijo el exdiputado nacional radical Ricardo Alfonsín: “Los mercados no construyen sociedades justas, no distribuyen el ingreso, no piensan

Consultado por los tarifazos en la República Argentina, el exdiputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) expresó: “La política tarifaria yo la cuestioné cuando fue mencionada, allá por febrero/marzo de 2016. No se le puede pedir un esfuerzo tan grande a los ciudadanos, lo tienen que hacer también las empresas, no puede ir todo el sacrificio al sector de los consumidores, del trabajo”.

En este sentido, continuó explicando que “no hay información fehaciente sobre cuánto cuesta la producción del gas, del petróleo. Según un informe del Banco Mundial del año 2015, sobre los subsidios a la energía en varios países del mundo, somos de los que menos lo hacíamos. Estados Unidos, Francia, subsidian más que nosotros. Es bueno para que la gente se pueda formar una opinión. Hay muy pocos países que no subsidian los servicios”.

De todas maneras, advirtió que “el anterior Gobierno cometió un error muy grave. Que fue subsidiar de manera indiscriminada, tanto al que necesitaba como al que no lo necesitaba. Pero ahora no podemos hacerlo de igual manera en la quita de subsidios, no es lo mismo lo que puede pagar un jubilado que lo que puede pagar un banco. Es bastante obvio”.

Al hablar de la corrida cambiaria y la crisis financiera del Gobierno, Alfonsín fue tajante, al alertar que “el capital no tiene aliados, el capital se debe a sí mismo. Los mercados no construyen sociedades justas, no distribuyen el ingreso, no piensan en el mediano ni en el largo plazo. No construyen naciones. Por eso es que la política debe funcionar de modo tal que no afecten a la sociedad”.

“El principal error del PRO, que no advirtió la Unión Cívica Radical, fue pensar que el mercado iba a actuar de otra manera. Veremos cuáles son los condicionamientos que pone el FMI, qué recetas quieren imponernos a cambio del otorgamiento de un crédito. El Gobierno Nacional tiene que defender los intereses de los argentinos”, concluyó.

Fuente: DERF