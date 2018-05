Descubrí si tenés fobia al amor con estas 5 señales

Temer al amor es algo más habitual de lo que pensamos y puede suceder incluso estando en pareja. La inseguridad, la infelicidad y las excusas para no tener una cita o romper con alguien pueden estar guiadas por lo que se conoce como filofobia.

La filofobia es un trastorno de ansiedad que conlleva el temor al compromiso o a enamorarse. En realidad, no es miedo al amor en sí, sino a que el otro no pueda cumplir nuestras expectativas o que nosotros no estemos a la altura de las circunstancias.

Pese a que sabemos que no todo es color de rosa, que el príncipe azul no existe y que nadie es perfecto, muchas veces creemos que nuestra historia de amor será como en las películas románticas o los cuentos de hadas. Esas expectativas tan altas no siempre son posibles y por eso nos angustiamos, sufrimos y evitamos enamorarnos.

Por ese motivo también en algunas situaciones, antes de una primera cita, nos anticipamos pensando que no funcionará, o que el otro pensará lo mismo. Distorsionamos la realidad por la necesidad de aferrarnos a una excusa para no dar el siguiente paso, eso nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y así evitamos darle una oportunidad al amor.

Incluso, puede pasar que haber tenido una mala experiencia en el pasado, o alguien muy cercano haya sufrido mucho por amor, lo que nos haga sentir miedo a enamorarnos. Sin embargo, es posible de revertir identificando las señales.

Señales que indican cuándo tenemos miedo a enamorarnos

1. Preferís las relaciones a distancia

Tal vez, trates de buscar pareja por Internet o en una ciudad lejana para luego solo verse de vez en cuando y comunicarse a través de dispositivo tecnológico. O quizá esa distancia la ponés vos mismo cuando buscás un amor imposible o inalcanzable.

2. Nunca te comprometés

La incapacidad para comprometerse es una de las claras señales de que tenemos miedo a enamorarnos. Ni siquiera esa persona que parecía perfecta ha podido lograr que vivas en pareja, te cases o formes una familia. Pero tené en cuenta que la falta de compromiso no solo tiene que ver con las relaciones amorosas. Esa forma de ser tampoco te permite aceptar ciertos retos u obligaciones en el trabajo, con tu familia o amigos.

3. Solo mirás los defectos del otro

Al principio de cualquier relación todo parece ser perfecto, pero a medida que pasa el tiempo, los dos en la pareja de dan cuenta de que el otro también tiene cosas no tan buenas. En el caso de quien padece filofobia, desde el primer día, en vez de enfocarse en las virtudes, se centra en los defectos y son la excusa perfecta para alejarse.

4. Ponés tu carrera en primer lugar

Esto no tiene nada de malo, pero puede ser una clara señal del miedo al amor. Muchos ponen como excusa estar enfocados en su carrera para no tener una cita o para no pelear por una relación que creen ya terminada. El trabajo no lo es todo en la vida, pero además, lo podés combinar sin problemas con una vida social, una pareja y con los hijos.

5. Preferís relaciones ocasionales

Pensá cuándo fue la última vez que has tenido una relación estable y en serio. Quizá ha pasado demasiado tiempo y eso puede significar que has optado por encuentros ocasionales, relaciones abiertas y sin compromiso. Aunque este tipo de vínculos pueden ser positivos en cierto momento de la vida, lo cierto es que también demuestran el miedo que sentimos a dar el siguiente paso y sentar cabeza.