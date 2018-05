Suba del dólar y acuerdo con el FMI ponen en la mira a los PPP

Esta semana la apertura de ofertas económicas para las obras que se llevarán a cabo mediante el programa de Participación Público Privado (PPP), en el marco de las turbulencias económicas de las que no estará exenta

En el marco de los bruscos movimientos del dólar durante las últimas semanas, el Gobierno anunció la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un préstamo stand by, cuya letra chica, aún se desconoce. En paralelo, el Gabinete intenta llevar tranquilidad a diario y, desde el jefe de ministros Marcos Peña pasando por diputados y senadores, toda la plana del oficialismo salió a defender el acuerdo.

En esta línea, la agenda gubernamental local sigue en pie, y en ella se destaca esta semana la apertura de ofertas económicas para las obras que se llevarán a cabo mediante el programa de Participación Público Privado (PPP), en el marco de las turbulencias económicas de las que no estará exenta.

El acto, que se realizará el jueves en Vialidad Nacional, estaba previsto originalmente para la semana pasada, pero la expectativa por la reunión entre el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la titular del Fondo, Christine Lagarde, corrió una semana el evento, pese a que muchos lo pusieron en duda.

Desde el Ministerio de Transporte aseguraron a ámbito.com que todos los cronogramas de licitaciones se mantienen vigentes y disiparon dudas respecto a eventuales modificaciones en este esquema.

En tanto, un miembro de la mesa ejecutiva de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), consideró que "difícilmente el acuerdo con el FMI tenga algún impacto" en el corto plazo, aunque señaló que "seguramente en el futuro haya un diálogo entre el Gobierno y el Fondo por PPP".

"Sería una locura no llevar a cabo en este momento los acuerdos pactados con las empresas y consorcios, y estamos seguros de que el Gobierno no puede permitir que el FMI mande todo al diablo. Ahora, si el Fondo dice que se disminuya la estructura PPP a futuro, ese es otro tema", admitieron.

La principal preocupación del sector de la construcción es que, a su entender, el Fondo no ve con buenos ojos el sistema PPP ya que "lo considera deuda pública encubierta". En este marco, no descartan un escenario a futuro en el cual la entidad que conduce Lagarde pueda argumentar que "le están haciendo tomar más deuda, porque no se contabiliza".

Los cierto es que, hasta ahora, no se conoce si en Washington el tema PPP fue abordado. En el mientras tanto, el Estado anunció que las obras serán pagadas con la emisión de bonos, cuya tasa de financiación, aún no fue dada a conocer. Según el proyecto del oficialismo, los ingresos de los contratistas provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.

Todo dependerá de la rigurosidad con la que el Fondo observe los asientos contables de las obras por PPP, cuyos primeros desembolsos deberán hacerse efectivos en cuatro años.

Fuente: Ámbito