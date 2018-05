La lista de Sampaoli que devela una Selección argentina "vieja y gastada"

En el 2010, en Sudáfrica, España se consagró campeona del mundo por primera vez. Era un equipo que jugaba al fútbol de manera maravillosa y que hizo de la tenencia de la pelota una religión. El equipo era una mezcla de jóvenes entusiastas y jugadores experimentados que querían romper la maldición de La Roja de no haberse consagrado nunca en un Mundial. Eran tiempos de Pep Guardiola y su revolución futbolística que Vicente del Bosque supo llevar a la Selección.

Cuatro años más tarde, en Brasil, España llegó con los mismo jugadores y la misma idea. No había posibilidades de hacer un mal mundial. Sin embargo algo falló: quedaron eliminados en la fase de grupos. La crónicas de ese tiempo hablaron de una falta de renovación y de jugadores grandes, ya gastados, que no supieron o no pudieron remontar resultados adversos.

¿Pasará lo mismo con la Selección argentina? La lista de 35 nombres que Jorge Sampaoli seleccionó para jugar el mundial de Rusia está llena de jugadores que promedian los 30 años de edad. Además, son los referentes, esos que se van a calzar la titular desde el primer partido. Javier Mascherano (34), Lucas Biglia (32), Messi (cumplirá 31 en Rusia), Sergio Romero (31), Gabriel Mercado (31), Federico Fazio (31), Agüero (cumplirá 30 el 2 de junio), Nicolás Otamendi (30), Gonzalo Higuaín (30) y Éver Banega (cumplirá 30 en el Mundial) y Angel Di Maria (30) son algunos nombres fuertes de la albiceleste.

¿Que pasó con el recambio? En este caso hay que analizar dos cosas para saber por qué son los mismos jugadores los que vienen estando hace años. En primer lugar se trata de una generación de cracks. Explotaron muy jóvenes y se mantienen en la elite desde hace por lo menos 12 años. Muchos fueron campeones del Mundial sub 20 Canadá 2007, el último título de Argentina en la categoría, hace 11 años.

Por otro lado, no hubo juveniles que pudieran moverles el piso. La falta de planificación y el desgano por ocuparse de los chicos, en una AFA que sólo le interesaban los temas políticos, explica gran parte del problema.

En diálogo con el diario El País de España, Hugo Tocalli, exentrenador de las juveniles albicelestes grafica el problema: "Hay jugadores, sí, pero les falta experiencia". "Cuando Mascherano debutó en la mayor, ya tenía más de 50 partidos en juveniles. ¿Cuántas veces jugó Pavón en las juveniles? Pocas. A Lo Celso y Barco (Ezequiel, volante de Atlanta United, 19) les pasa lo mismo: juegan muy bien pero casi no tienen partidos en la juvenil. Eso hace que les cueste más cuando saltan a la mayor", agrega.

Los únicos sub 30 que podrían arrancar en el equipo titular son Nicolás Tagliafico (25 años) y Manuel Lanzini (25 años) de gran momento en el West Ham. A ellos se les suman, Geovani Lo Celso (22) Paulo Dybala (24), Cristian Pavón (22), Marcos Acuña (26) y Ricardo Centurión (25). Ninguno estará desde el arranque frente a Islandia.

¿Es un error ir con un plantel tan "viejo" y gastado? ¿Por qué se eligió a Higuaín en lugar de Icardi? ¿Querrá Sampaoli darle revancha a esta generación que nunca obtuvo ningún título? ¿Será una despedida triunfal o volveremos a sentir la frustración de haber perdido otra oportunidad?

El ejemplo de España está ahí. Esperemos tener mejor suerte.

Fuente: tn