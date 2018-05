Puro romance! Espiá la boda de Tomasito y Guido Süller en fotos

Luego de años, entre idas y vueltas, Guido Süller y Tomasito decidieron sellar su amor contrayendo matrimonio. La pareja dio el sí en el Registro Civil de Escobar y por supuesto, el evento fue televisado por varios canales.

“Es un momento muy emocionante, soy un hombre grande y muy solitario que quiere terminar sus días con un compañero que le de amor. Espero que esto me salga bien, me he equivocado tantas veces en la vida que espero haber acertado”, dijo emocionado Guido Süller ante las cámaras.

Claro, que Tomasito le respondió: “Vos sabés lo que yo te amo y te pido perdón si alguna vez te hice sufrir y con este anillo te voy a jurar lealtad hasta el día de mi muerte. Pasaron cosas lindas y feas y ahora es una etapa nueva. Te amo y no lo dudes nunca”.

Entre la emoción y felicidad, la pareja agradeció a todos los presentes y luego de la ceremonia civil se trasladaron hacia Puerto Madera dónde fue el festejo y nuevamente se dijeron palabras de amor, rodeados de amigos. Llamó la atención la ausencia de la familia de Guido Süller, que si bien se manifestaron en contra de esta unión se esperaba que se hicieran presentes para acompañar al novio.