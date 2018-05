Fuerte repudio a Liz Solari por sus declaraciones sobre su ex novio fallecido

iz Solari estuvo este sábado en el programa de Mirtha Legrand recordando la inesperada muerte de su ex novioLeonardo Verhagen y en sus declaraciones, la modelo, centralizó su discurso en su propia superación personal.

"Volvimos a casa, abrimos un vino, pusimos música, subimos a la habitación del primer piso e hicimos el amor. Inmediatamente, cuando terminamos, comenzó a tener convulsiones y cayó al piso. Salí a la calle en busca de ayuda, pero nadie pudo hacer nada. Fue desesperante verlo morir en mis brazos", comenzó a relatar Liz.

"Esta experiencia personal a mí me fortaleció. Creo que siempre está el libre albedrío o te fortalece o te debilita, depende dónde te parás. Eso no significa que no me haya dolido, que no lo haya transitado, pero quiero decir que para eso están las situaciones, para que nosotros nos paremos y digamos qué hago con esto. ¿Me despierto, abro la venta y voy para adelante...", continuó.

Pero según parece, la evocación de la rubia logró enfurecer a la familia del muchacho fallecido y la madre y hermana de Leonardo abrieron fuego contra Liz.

"La familia del novio dice que escriba todos los libros que quiera, que haga el camino espiritual que se le cante, pero que por favor no hable de Leo si no va a aclarar las mentiras, ni a defenderlo de las agresiones", opinó Cecilia Verhagen.

Luego, dudó de la relación de su hermano y Liz: "Claro que es raro... no eran novios. A los que realmente amamos a Leo nos molestan las mentiras y que se hable y se agreda cada vez que a esta chica se le ocurre contar su viaje místico o como quiera llamarlo", lanzó, al tiempo que aclaró que él no tenía alcohol en sangre ni sustancias al momento de morir.

"¡Soy la hermana, ya mostramos la autopsia 20 veces! No había sustancias. ¿En serio? ¿Lo que pasó era un plan para que 'ella' aprenda qué hacer con las situaciones negativas?', para que 'ella' se crea Gandhi y escriba un libro de meditación. Bueno, yo le cuento a 'ella' que a la familia aún nos duele, que no nos fortaleció para nada y que fundamentalmente esto no se trató nunca de 'ella'", agregó.

Más tarde, Susana Verhagen, la mamá de Leonardo, también se mostró dolida. "¡Que no era la novia! ¡Y que se ponga a trabajar y deje de seguir lucrando con mi hermoso hijo! ¡Es todo lo que le pido!", publicó la mujer, totalmente indignada.