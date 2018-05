Habló la familia del menor que tuvo un hijo con su maestra: "Era solo un niño y no un supermacho"

"Fue acá, en mi casa, cuando estábamos estudiando. Ella me tocaba, me decía que era lindo, que hiciéramos cosas, que no iba a pasar nada malo, que ella iba a ser mi nena", relató el menor

Rompieron el silencio los padres del menor que tuvo una relación con su maestra cuando tenía 14 y ella 23. En una entrevista publicada este domingo, la familia expresó su desacuerdo con el fallo la Justicia de Mendoza, que declaró inocente a la mujer por haber mantenido relaciones con el chico. “Pido que se sepa que la Justicia se equivocó, que mi hijo era solo un niño y no un supermacho que puede estar de novio con su maestra” manifestó el papá.

El joven tiene hoy 17 años y una hija de 3 con quien fuera su maestra particular, de 26 años. La hija de ambos nació cuando él cumplió 14. La situación sucedió en Palmira, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y tomó estado público cuando la Justicia decidió que no había delito y absolvió a la mujer. La docente había llegado a juicio tras ocho meses de arresto domiciliario, acusada de estupro y de haber engañado a un niño.

El fiscal de Cámara, Oscar Sívori, fue quien pidió la absolución de la docente y sostuvo que el Código Penal es claro: "Los adolescentes de entre 13 y 16 años pueden prestar consentimiento, siempre y cuando no exista aprovechamiento por parte del mayor (artículo 120). Acá pudimos comprobar que había madurez sexual del adolescente", argumentó en su decisión.

"La Justicia ha dicho que con 13 años mi hijo ya era maduro sexualmente. ¿Le parece? Y dice también que no fue engañado, que la maestra no se aprovechó. Pero yo le digo que sí, que mi hijo era un niño y que hasta ese momento no había tenido novia", expresó el papá de Matías, a diario Los Andes. "Mi hijo tiene los mismos derechos de una nena que a esa edad es abusada por un adulto", detalló.

Según publica Los Andes, la relación comenzó a mediados de 2013, cuando el chico estaba en el último grado de la primaria. Sufrió un accidente (un arco de fútbol cayó sobre su pie) y tuvo que quedarse en su casa en el último tramo del año. Fue ahí que sus papás contrataron a una maestra, una joven de 23 años que estaba terminando la carrera para que lo ayudara a no atrasarse con los estudios.

El joven relató cómo fue que iniciaron su vínculo: "Fue acá, en mi casa, cuando estábamos estudiando. Ella me tocaba, me decía que era lindo, que hiciéramos cosas, que no iba a pasar nada malo, que ella iba a ser mi nena. A mí todo eso me gustaba mucho y me enamoré", contó.

Los padres del adolescente relataron que en ese momento la mujer dejó la casa donde vivía con sus padres y se mudó a vivir con el menor, en el fondo de la vivienda que el compartía con su familia. "La tendría que haber sacado pero me equivoqué y en su momento no lo hice. Mi hijo no entraba en razones, nos hacía la vida imposible y amenazaba con que se iba detrás de ella si la echábamos" contó el padre del joven.

Por su parte, la madre del menor detalló que la mujer "era una aprovechadora" y que la relación que tuvieron "fue un amor enfermo".