Sondeo postFMI cierra la Grieta: La mayoría culpa a Macri por la crisis

El último sondeo a nivel nacional de la consultora Taquion de Sergio Doval trae una comprobación y una revelación: por un lado se confirma lo esperado, que la imagen positiva de Mauricio Macri profundizó su caída tras el anuncio de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar la crisis cambiaria.



Y por otro lado, la revelación consiste en la comprobación de que la estrategia comunicacional de apelar a la Grieta ya no funciona: el 53,4% culpa al Gobierno nacional por la crisis contra sólo el 9,8% que señala a la ‘herencia’ recibida por el gobierno de Cristina Fernández a pesar de que tanto Macri como sus ministros enfatizaron en el anuncio de apelar al FMI de que lo hacían a raíz de los problemas económicos generados por la gestión K. Y es mayor el porcentaje entre quienes apuntaron a la oposición, el 12,4%.

En cuanto a la imagen negativa de Macri, según Taquion subió casi 3 puntos desde el anuncio de volver al Fondo, aunque ya venía de una fuerte suba del 10% en abril por la cuestión tarifaria, la inflación y el inicio de la crisis cambiaria a fines de ese mes.

En tanto, la imagen positiva cayó de 42,7% en abril a 36,9% en mayo antes del anuncio sobre el FMI y 33,8% después de éste.



La desconfianza en la Administración Macri se ubica en 29,4% contra el 68,5% que todavía confía en ésta.



Ante la consulta sobre si el anuncio de volver al FMI cambió la imagen que se tenía del Gobierno, la mayoría respondió que la cambió para mal (47,9%) contra el 13,2% que opinó que fue para bien. Para el 39% no cambió.



También fue negativa la recepción de la noticia de buscar un acuerdo con el Fondo. El 62,9% tuvo sentimientos negativos, principalmente “decepción”, que cosechó el 24,7%. Apenas el 21,7% dijo tener sentimientos positivos.



Por último, la mayoría (el 51,1%) no le cree al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne cuando afirma que el FMI no es el mismo de los ’90 o de la crisis de 2011. Sólo el 23,4% consideró que esa afirmación era cierta mientras el 25,5% no supo contestar.

Urgente 24