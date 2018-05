Toto Kirzner habló de las las críticas: “Lo que comentó este tipo fue muy violento”

Días atrás las redes sociales se vieron revolucionadas, luego que el hijo de Araceli González y Adrián Suar, Toto Kirzner fuera duramente criticado, después del estreno de una obra teatral de la que es parte. A partir de ahí, su madre contestó a la agresión y los medios hicieron eco en esa situación.

Hoy, Toto Kirzner hizo referencia a ese episodio en la mesa de Mirtha Legrand, lejos de enrojarse con su madre por la reacción dijo que la entendía: “Es mi mamá, cualquier madre haría lo mismo, nada más que ella es pública”, pero también habló del ataque: “Lo que comentó este tipo fue muy violento”, admitió.

Además, el joven admitió que no utiliza las redes sociales, sólo en ocasiones el Instagram. Es por eso que se enteró lo que había ocurrido mediante sus amigos. “Lo de mi vieja lo vi porque me lo mandó un amigo también. No me molesta para nada, lo hizo de una manera respetuosa. Es mi vieja, le fue a la yugular, no esperaba menos”, contó Toto Kirzner .