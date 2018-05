¿Que buscó Lorenzetti en la cena con empresarios preocupados por la "fragilidad" del Gobierno?

La cena de Lorenzetti con empresarios en un momento por demás dificil, con una economía que languidece y un Presidente Macri que no encuentra el rubro económico, no hace más que echar por tierra sus dichos de que no aspira a ser Presidente de la Nación. INOPORTUNO

Fue un encuentro inoportuno y fuera de lugar, echo por tierra sus dichos y algunos sectores lo tildan de una verdadera traición en busca de aspiraciones personales ajenas a los verdaderos intereses del conjunto de la Nación.

Lo cierto es que Lorenzetti quedó en la mira de Mauricio Macri y se da por descontado que cuando termine esta corrida cambiaria y los vientos huracanados del dólar dejen de soplar, seguramente aparecerá en escena Elisa Carrió con una nueva envestida en contra de nuestro coterráneo, que en esta oportunidad le faltó el olfato necesario que supo tener en otras oportunidades o las ansias de poder le jugaron una mala pasada.

"Se cree el Barbosa de Argentina", afirmaron fuentes en forma despectiva a LPO , al tanto de lo ocurrido, comparando a Lorenzetti con el ex juez de la Corte Suprema de Barsil, Joaquim Barbosa, que hasta hace apenas 48 horas fue mencionado como un potencial candidato a la Presidencia.

En la Rosada siempre cayeron mal las aspiraciones políticas que Lorenzetti nunca abandonó y que siempre le recuerda Elisa Carrió, que sostiene que trabaja para ser presidente. La cumbre de Lorenzetti fue sin la presencia sus compañeros de la Corte Suprema, aunque se hizo trascender que era un encuentro de carácter "institucional". Por eso llamó la atención en el Gobierno y en la Justicia que el rafaelino fuera solo.(LPO)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, mantuvo una reunión privada y secreta con los empresarios más importantes del país. El motivo: la preocupación por la continuidad del gobierno en medio de la crisis institucional que provocó el nuevo pedido de asistencia al Fondo Monetario Internacional.

Según fuentes a las que accedieron periodista de El Destape y que citamos nosotros, el juez supremo les transmitió a la crema empresarial argentina su preocupación por la "fragilidad" de la administración de Mauricio Macri.

Durante el encuentro con Lorenzetti, el empresariado mostró sus dudas acerca de la efectividad del blindaje que la Casa Rosada le pidió al FMI. A su vez, los hombres de negocios no ocultaron su desconfianza por las duras exigencias que impone el organismo de crédito internacional y por la "espalda política" que pueda tener Macri para afrontar un posible clima social adverso ante un escenario económico desfavorable.

Lo cierto es que la jugada a Lorenzetti no le salió bien y es de esperar que en la próxima semana a la embestida de Carrió se sumen otras voces, no solo en el oficialismo, si no en la oposición en contra del Presidente de la Corte, por lo que algunos ya llaman "la serruchada de piso inoportuna de Lorenzetti"