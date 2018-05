Muriel : "El compromiso de la Provincia es hacer un aporte para el inicio de la obra de la Federación"

Dado que la semana pasada, el Presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Néstor Seffino anunció que recibirían un aporte de parte del gobierno provincial para construir un salón , R24N dialogó al respecto con Fernando Muriel, coordinador del Nodo Regional II.

Muriel se refirió al inicio de la gestión de la Federación con la Provincia para llevar a cabo la obra : "Cuando el Gobernador se reunió con los miembros de la Federación de Vecinales en Atlético, (el 25 de Abril) surgió la posibilidad de la creación de un salón para la Federación y nuestro Gobernador se comprometió con la iniciativa".

"Se pidió que presenten un proyecto técnico con un presupuesto y en eso estamos. En función de eso se preverá y destinará el monto. Se estima que puede llegar a ser 400 mil pero todavía no se fijó", añadió.

Asimismo, el funcionario destacó: "La Federación para realizar el este proyecto tiene que recurrir a profesionales y estuvo la posibilidad de acudir al Colegio de Arquitectos y ellos lo están evaluando".

Fernando explicó que si bien la totalidad de la obra implica un costo elevado por la dimensión de la misma, la Provincia se compromete a hacer el aporte para la primer etapa de la obra: "Hacer un salón como el que se pretende, tiene un costo importante. Lógicamente que, se va a ir haciendo en etapas, en función de los aportes que pueda hacer el gobierno provincial y municipal. Por ahora, el compromiso es avanzar con el estudio del proyecto y hacer un aporte para iniciar la obra".

Por otra parte, al ser consultado el Coordinador Regional por la posibilidad de vecinales con personería jurídica, respondió: "Es un tema que merece un análisis profundo. Entiendo que hoy las vecinales tienen que ir contando con otro tipo de herramientas para hacer distintas actividades que sin la personería no lo pueden hacer . Eso implica también a un estudio en qué consiste la personería, qué actos administrativos deben realizar y en función de eso si la comisión vecinal está en condiciones de asumirlo. Siempre y cuando además, los vecinos no pierdan ningún tipo de derecho que hoy se les asigna a través de una Ordenanza: Participar en las Asambleas, poder elegir a las autoridades del barrio Presidente. Me parece buena la iniciativa de avanzar en el estudio y que también que aquellas vecinales que lo quieran hacer lo puedan hacer y no se encuentren con una traba que se lo impida".