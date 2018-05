"Los comerciantes nos dicen que la demarcación casi es algo diario"

El traslado del aumento del dólar a los precios al público quedó reflejado en alimentos, artículos de perfumería y limpieza, electrodomésticos y hasta en medicamentos. Las asociaciones de consumidores estiman que las suban “van a seguir”.

Para hablar sonre el tema, "Línea Abierta" (FM 101.3) dialogó con el Dr. Osvaldo Bassano, presidente ADDUC, Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores quien señaló que "el problema es que este tema no es nuevo, nosotros desde hace dos años venimos viendo que se viene acortando la fecha de la demarcación de precios, en un primer momento eran cada 15 días, cada semana, pero ahora hay muchos comerciantes que nos vienen diciendo que la demarcación casi se transforma en algo diario, al día siguiente le aparecen los listados con los nuevos precios, ahí tenemos aceites y harinas que han tenido un fuerte incremento y no porque tengamos que exportar, el problema es que se han retirado las retenciones, se ha dejado libre el mercado y los productos apelan generalmente a mayor cantidad de ingresos, los intermediarios también y el consumidor se ve con la obligación de pagar un precio totalmente distorsionado y es lo que está pasando en este momento".

Y agregó: "Por eso, en las mayorías de las situaciones, al eliminar las retenciones, los exportadores exportan el producto alimenticio generando que el mismo monto que sale para exportar sea para lo que significa el producto interno y eso se incrementa notablemente cuando llega a la mesa del consumidor".

"Por otro lado las fluctuaciones que hay en el mercado hacen que también existan ruidos y los principales ruidos es que si aumenta el peaje, el transporte, las naftas y por otro lado los comerciantes se ven seriamente afectado por el aumento en los servicios, evidentemente todo eso se va a trasladar a los precios y el problema es que hace rato que se viene trasladando, lo que pasa que ahora se da a conocer cuando era algo normal", continuó Bassano.

En el mismo sentido, el presidente ADDUC relató: "Nuestra asociación viene manifestando que entre el 80 y el 85 por ciento de la población, el índice de inflación no es del 2 por ciento, es de 3 y 4 por ciento porque es lo necesita para pagar los servicios, los alimentos, y aquel que tenga que alquilar o pagar una escuela privada o medicina prepaga, tiene fuerte golpe al bolsillo que hace que para el 23 o 24 de cada mes ya no tenga dinero para sobrevivir".

"Además no hay listas de precios, al no haber listas no hay ventas de productos y si no hay productos habrá desabastecimiento", adelantó Bassano quien confesó que en algunos barrios del Gran Rosario los vecinos han dejado de pagar los servicios y que los comercios de barrio son los únicos que aún le dan crédito a la famosa libreta, "(la gente) compra después del 23 (de cada mes) a fiado para llevarse un huevo y no estoy hablando de barrios marginados. Lo que se quiere ocultar es que hay hambre", finalizó Bassano.

Fuente: Agenciafe