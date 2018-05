Para The Economist, los mercados "perdieron el apetito por el riesgo argentino"

Tal como había sucedido Forbes y The New York Times, la prestigiosa publicación británica The Economist también puso la lupa sobre nuestro país. En un artículo publicado este viernes, la revista económica más consultada del mundo consideró que los mercados "perdieron el apetito por el riesgo argentino" al asegurar que los inversionistas "se asustaron" por el déficit fiscal que arrastra la Argentina.

En ese contexto, The Economist volvió sobre los pasos del ya célebre 28-D señalando que "la inquietud por la gestión de la economía creció luego de presionar al Banco Central para que redujera la meta de inflación". Vale recordar que en esa oportunidad el gabinete económico reevaluó el objetivo inflacionario elevado la meta del 12% al 15%. Por lo pronto, para la revista económica ese anuncio "arrojó dudas sobre la independencia" de la entidad monetaria que conduce Federico Sturzenegger.

Asimismo, la publicación británica comparó la situación de la economía argentina con lo ocurrido en países emergentes como Turquía, Rusia y México. Haciendo la salvedad de que esos países "sufrieron fuertes caídas en el valor de sus monedas", la publicación sostuvo que la Argentina "fue golpeada particularmente mal".

"Los inversionistas se asustaron por los amplios déficits fiscales y de cuenta corriente del país, su inflación del 25% y su creciente cantidad de deuda en moneda extranjera", lanzaron desde la revista.

Vale recordar que a principios de esta semana publicaciones de renombre internacional como Forbes, Financial Times, The New Times o The Wall Street Journal se hicieron eco del desplome del peso frente al dólar y de lo expuesta que está la Argentina a los factores externos.

"A la Argentina se le ha recordado que cuando el capital puede fluir libremente, también puede fluir hacia afuera, creando profundas implicaciones económicas", publicó por caso The New York Times. Sin medias tintas, la revista Forbes se preguntó si es "el momento de salir de la Argentina".

"Argentina se veía bien para los lords de los bonos de los mercados emergentes y para los inversionistas de activos en dificultades a fines de 2017. Todos creían en el Gobierno de Macri estaba haciendo lo correcto. La recepción ahora se está enfriando", sostuvo la publicación.

Por su parte, The Wall Street Journal destacó la suba de tasas dispuesta por el Banco Central "en un intento por apuntalar su moneda vacilante, ya que el país se encuentra una vez más luchando contra una crisis financiera".

Fuente: Ámbito