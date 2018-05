Gobierno sobre dólar: "El ajuste del tipo de cambio no es un problema"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que la fluctuación del precio del dólar no es un problema para el Gobierno

"Para nosotros no es un problema el ajuste del tipo de cambio", explicó en una conferencia de prensa tras la reunión del presidente Mauricio Macri con los principales empresarios del país. "Este es un tema que en los próximos días va a ser historia", pronosticó.

En referencia a la reunión con Macri y los empresarios, Cabrera dijo que "no tocamos el tema del dólar en particular como problema, sí la diferencia de otras situaciones vividas, cuando no se podía ajustar por el tipo de cambio".

"Para nosotros no es un problema que se ajuste el tipo de cambio, (aunque) obviamente lo que no puede pasar es una situación de crisis. Entendemos que este es un tema coyuntural que en pocos días será historia, y que nosotros tenemos que ocupamos por hacer crecer la economía", enfatizó el ministro.

De todas formas, en una jornada donde el dólar cerró a 23,70 pesos, Cabrera reconoció que "si persiste un tipo de cambio más alto, hay productos que tienen componentes dolarizados, como son los alimentos que nosotros exportamos, como el trigo el maíz y es posible que sea cambiado" el precio que tienen en la actualidad.

En tanto, el ministro aseguró que los empresarios que se reunieron con el Presidente apoyaron las gestiones para alcanzar un acuerdo con el FMI y calificaron de "razonable negociar un crédito preventivo" para enfrentar la crisis cambiaria.

Cabrera sostuvo que pese a la fuerte suba del dólar "no hubo cambios de precios" al consumidor. En tal sentido, agregó que el Gobierno se opone a una "política de control de precios porque ha fracasado en los últimos 4.000 años".

"Fue una reunión amena, era a agenda abierta y el Presidente comentó y fue preguntado por el acuerdo con el FMI, que tiene que ver con la zozobra del mercado cambiario", sostuvo.

Señaló que "todos estuvieron de acuerdo y les pareció razonable fortalecer el programa financiero de la Argentina con un crédito preventivo del FMI para tener mayor solidez y sortear esta zozobra que tiene que ver con la liquidez pero no con la solvencia".

Fuente: Ámbito