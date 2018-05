Maina: " Si no se presenta un proyecto técnico sobre Ripamonti iniciaremos la expropiación"

Carlos Maina, Secretario de Desarrollo Urbano en diálogo con R24N se refirió a la intimación al propietario de Ripamonti y a la posible expropiación: "Lo que hicimos hoy es lo que nos pidió el Intendente. Tras haber intimado al propietario en reiteradas ocasiones para que proceda a hacer las obras necesarias para preservar las instalaciones que todavía quedan en pie de los ex Almacenes Ripamontis pero ya esta vez un aplazamiento de 30 días, donde comunicamos que de no cumplirse o no presentarse un proyecto técnicamente avalado, íbamos a iniciar las vías de expropiación".

En este sentido, el funcionario manifestó haber recibido una respuesta después de la reciente intimación, con la cual no se está conforme: "Tuvimos una respuesta, nos dijeron que estaban trabajando en un proyecto. Pero la verdad es que esto lo hemos escuchado varias veces. Siempre hemos aguardado pacientemente que se resuelva en el ámbito privado pero bueno, es una parte importante del patrimonio histórico de los rafaelinos, hemos decidido sino cumplen iríamos hacia la expropiación".

Con respecto a la peligrosidad de derrumbe de dicha propiedad, Maina manifestó: "La verdad, por los informes que hemos obtenido, si no hay una intervención las instancias que quedan en pie quedan muy comprometidas. Por eso necesitamos que intervengan los privados urgentes o de otra manera, mediante la expropiación desde el Estado. Porque no lo podemos saber a ciencia abierta, tendríamos que tener las llaves y ponernos a trabajar adentro".

Por último, "Con respecto a las vallas que se encuentran en ese lugar, su costo se le traslada al propietario", destacó Carlos al ser interpelado sobre que sucede con estas vallas que además de impedirle el paso al peatón por la vereda implica menos lugar en la ZEC .