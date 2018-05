El que quiera "fallos a la carta", no lo conoce a Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, mantuvo una reunión privada con empresarios importantes, similar a las que organizaba su amigo ya jubilado Carlos Pedro Blaquier: desde Eduardo Eurnekian y Jorge Brito a Juan Chediack, Daniel Funes de Rioja, Daniel Pelegrina, Cristiano Rattazzi, Gustavo Weiss, Claudio Belocopitt, Alejandro Bulgheroni, Adrián Werthein, Alejandro Macfarlane, Daniel Novegil y Fernán Saguier.

El hallazgo informativo fue de Silvia Nahistat para Clarín, quien reveló que el ágape en el Jockey Club fue preparado con semanas de antelación(dejando en claro que no fue provocada por la crisis económico-financiero en progreso), y que el coordinador del encuentro fue el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que no es la CIPA (Cámara de Industriales de Productos Alimenticios). Funes de Rioja no ha demostrado igual presteza con temas tales como resolver la falta de etiquetado contra la obesidad en la industria alimentaria argentina.



La web K El Destape agregó a la lista a Gustavo Grobocopatel y Eduardo Costantini, quienes no estuvieron en el listado de Nahistat.



Más allá del menú ("frugal"), y de las bromas sobre la diputada nacional Elisa Carrió, denunciante permanente de Lorenzetti (y a la que varios de los contertulios del titular de la CSJN han visitado en días recientes), es importante considerar un concepto deslizado en Tribunales: "La Corte tiene presidente pero no tiene jefe".



Si bien mucho se especuló recientemente con un fallo sobre Derecho Laboral que fue 3 a 2 (Urgente24 mencionó la alegría en la Casa Rosada por lo llamaron "nueva mayoría en la Corte"), en el Consejo de la Magistratura de la Nación se advirtió: "Un fallo no hace jurisprudencia", refiriéndose al refrán "Golondrina no hace verano".

Unos especulan si las empresas representadas tienen expedientes en trámite en las instancias superiores del Poder Judicial. De hecho, colaboradores de Carrió comenzaron ya a elaborar el inventario.

Otros insistieron en que no está garantizada la re-re-reelección de Lorenzetti como titular de la CSJN, un evento venidero acerca del que hay especulaciones diversas, y casi ningún consenso aún.

Probablemente por ese motivo Lorenzetti fue en soledad, sin la presencia de ninguno de sus colegas, quienes se enteraron por la prensa.

Lorenzetti hace algún tiempo atrás intentó victimizarse, afirmando al canal CNN: "Soy la persona más atacada en los últimos 10 años. La Corte es la cabeza del Poder Judicial pero no es la jefa de los jueces y estos son independientes. La única manera de cambiar la Justicia es con el consenso de los tres poderes de Estado".

Al ser consultado por el avance de procesos judiciales y el Estado de la Justicia en general en la Argentina, el magistrado indicó que son "muy críticos de cómo está funcionando el poder judicial".

En esa ocasión también dijo: "La historia va a reconocer que, por primera vez, tenemos una Corte que pasó por distintos gobiernos y que tuvo muchos cambios internos, pero que las reglas y la jurisprudencia siguen estables".

Con información de Urgente24