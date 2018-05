El gobernador Miguel Lifschitz habló este jueves con los medios de prensa tras la audiencia pública por el gasoducto de la costa, en la oportunidad, el mandatario provincial se refirió al proyecto votado este miércoles a la noche por los diputados nacional para frenar el desmesurado aumento de tarifas.

En tal sentido, Lifschitz señaló que "lamento que no haya diálogo entre el gobierno y la oposición, no es bueno como metodología en general que la Legislatura fije el regimen tarifario, pero tampoco es bueno que un gobierno no escuche las voces de la oposición, de la sociedad civil, de los usurios".

Y agregó: "Los propios gobernadores que hemos manifestado varias veces nuestra preocupación por la modalidad de cómo se vienen actualizando las tarifas. sería indispensable una mesa de diálogo para encontrar un punto razonable, intermedio a todo el contexto económico".

Respecto al ajuste que el Gobierno de Macri señaló que llevará a cabo en obras de insfraestrucutras y el hecho de que la Nación se comprometiera con la provincia a pagar parte de la deuda de coparticipación con obras, el primer mandatario santafesino razonó: "Estimo que las obras que se van a recortar no son justamente las que están incorporadas dentro de éste acuerdo, de todas formas el acuerdo no está cerrado, lo estamos discutiendo para ver si podemos llegar a un punto razonable".

Fuente: Agenciafe