Pampita contó cómo hacía para mandarle fotos hot a Pico Mónaco sin quedar en evidencia

Pampita se animó a hablar en el programa que conduce de temas relacionados con su vida íntima. Se refirió a las charlas subidas de tono que mantuvo por chat con Pico Mónaco en los inicios de su relación. Como el extenista viajaba por el mundo por su actividad deportiva, no podían verse tanto y debían recurrir a los mensajitos.

"Recuerdo un verano, vos estabas recién separada y te costaba adaptarte a esta vida de soltera, de levante. Recién estabas iniciando una relación con Pico y ni sabías sacarte una selfie para mandársela y hacerte la chica sexy", le dijo Barbie Simons, panelista de Pampita Online y amiga íntima de la modelo.

Entonces, ella explicó cómo cambiaron las cosas en los últimos años: "Cuesta porque ahora se habla por chat y en mi época, de joven, no te encaraban, ni te seducían, ni pasabas horas hablando por teléfono. Tampoco existía mandar una foto hot o sexy...¡nada! No había teléfonos", dijo la conductora.

Indicó luego que debió usar mucho el chat para sostener su noviazgo. "Había que hacer mucha selfie y tenía que aprender. Es que en algún momento no te queda otra porque hay que alimentar la relación", contó.

En ese contexto, reveló su truco para no quedar escrachada en caso de que se filtren las fotos que le mandó a su novio. Dijo que nunca se saca fotos en las que se le vea la cara. "Porque siempre tengo mucho miedo a que un hacker la saque de la nube", agregó.

Contó también cómo fue el proceso para aprender a manejarse con las nuevas tecnologías de "levante": "Hice 850.000 fotos, miraba Instagram y me preguntaba '¿cómo es esto?'. Y después aprendí que había que sacar fotos en el auto con el cinturón, en la cama... 'buen día, amor'. Uy, era un embole. Por suerte ya no lo hago más".

Es que ahora Pico se retiró del tenis y los viajes por el mundo ya no son tan habituales. La pareja ahora puede hablar cara a cara con mucha más frecuencia.

Pampita recordó que en su etapa de soltera le costó mucho interiorizarse en el mundo de las conversaciones por chat. "Era re fría. Me empezaron a escribir algunos candidatos y no sabía cómo conectar, entonces me dejaban de describir. Decían 'esta es una ortiva'", confesó.