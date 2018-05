Duhalde opinó sobre acuerdo con el FMI y reiteró su vieja frase

El expresidente Eduardo Duhalde pidió "responsabilidad" a la oposición para que no se agrave la situación económica del país, al referirse al crédito requerido por el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI). Aun así reiteró que los argentinos estamos "condenados al éxito".

"No me cayó ni bien ni mal. En momentos críticos de un país, y estos lo son, aun los que estamos disconformes con las medidas que se tomen, si somos responsables, tenemos que levantar el pie del acelerador, hay que ser responsable", manifestó Duhalde.

"No hay que hacer nada que pueda agravar la situación, que no es terminal, que es delicada, pero que tiene salida. Hay que esperar que el gobierno acierte, no me parece lógico estar criticando si todavía no conocemos el acuerdo", añadió.

En declaraciones formuladas a radio La Red Duhalde reiteró su convencimiento de que los argentinos "estamos condenados al éxito" y que se alcanzará un acuerdo con todos los sectores para resolver los problemas.

"Podemos salir. Es muy fácil hablar y un poco más difícil ponerse a trabajar por objetivos comunes, pero es absolutamente posible. Estoy seguro que vamos a ponernos de acuerdo, ojala sea ahora y si no será más adelante", expresó.

"Hay que dejar que las cosas se aclaren. Lo que hay que hacer es lo que llamamos Diálogo Argentino que incluye el Consejo Social, y la Iglesia lo está reclamando desde siempre", agregó.

Fuente: Ámbito