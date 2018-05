El CCIRR, CEC, municipio y provincia a la caza de los "perejiles"

El hilo siempre se corta por lo más fino y siempre los "perejiles", los que la pelean día a día, son los que pagan las consecuencias de los que ante los pobres se hacen los machitos y cuando un poderoso se les enfrenta, se mean en los pantalones

El hilo siempre se corta por lo más fino y siempre los "perejiles", lo que la pelean día a día son los que pagan las consecuencias de los que ante los pobres se hacen los machitos y cuando un poderoso se les enfrenta, se mean en los pantalones.

De ninguna manera convalidamos que no estén las cosas en regla, pero para ser sinceros y realistas, a quienes poner un simple kiosko o rebuscarsela con un pequeño almacén, le ponen miles de trabas y día a día vemos como los amigos del poder hacen lo que quieren y se les otorga los beneficios que los "perejiles" no tienen. Son épocas duras y hay que saber entender y entre todos poner el hombro para que la crisis no se sienta tanto.

Este martes 8 de mayo en la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC) se desarrolló otro encuentro entre el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el CEC, la Municipalidad y autoridades del Nodo Rafaela. Durante el mismo se analizaron medidas para afrontar las irregularidades que se detectan en situaciones de comercio informal en la ciudad de Rafaela.

La reunión se realizó luego de otros encuentros en donde se propuso avanzar con el tratamiento de esta problemática y donde se comentaron los controles que se están llevando a cabo y los que restan por hacer.

Debemos recordar que los objetivos de esta mesa son, por un lado, controlar la situación del registro de los empleados y evaluar sus condiciones de salud y seguridad laboral; y por otro lado, constatar la vigencia de las habilitaciones comerciales, la correcta facturación de las ventas, así como aspectos esenciales de la salud a través del control sanitario de las condiciones en las cuáles se comercializan alimentos.

Desde los diferentes actores, se comprometieron a seguir colaborando para la solución de esta problemática y se introdujo la posibilidad de invitar a esta mesa a otros organismos de carácter nacional

