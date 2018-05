Bonfatti: "Este camino nos lleva a cosas que vivimos y que no queremos reiterar"

La Argentina ya tiene a su equipo económico en Washington, Estados Unidos, para negociar con el FMI un crédito blando de USD 30.000 millones.

El móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) habló con el titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonofatti que, refiriéndose a éste tema, sostuvo: "Creo que es más de lo mismo de lo que vivimos en otras oportunidades en el país, que la realidad no se puede negar ni tapar con discursos y cobertura mediática, que Argentina necesita de un gran acuerdo entre el sector del trabajo, el sector productivo para poder salir adelante y no negarlo con soberbia, creo que el gobierno no tiene un plan económico, lo dijimos desde el primer día y nos decían que éramos pesimistas, lamentablemente no nos equivocamos, este camino nos lleva a cosas que vivimos y que no queremos reiterar pero quien va a pagar el plato roto son los sectores del trabajo, la pequeña y mediana industria, los que no tienen trabajo, abrieron la importación indiscriminadamente, cambiaron la reforma previsional, ahora pretenden la reforma laboral, siempre a costillas de los que menos tienen".

Respecto al hecho que el gobierno de Macri sigue hablando de la "herencia", el funcionario provincial señaló que “se les termina ese argumento, porque ya van dos años y medio de gobierno y han profundizado tremendamente una situación de inflación que la negaban reiteradamente, los hechos están a la vista, no se puede seguir mirando para atrás pero mirar para adelante quiere decir que hay que convocar a todo el arco político, oficialismo, oposición, a todos los sectores del trabajo y la producción y establecer algún pacto porque si no volvemos a 2001 o tal vez a situaciones anteriores".

Sobre los dichos del ministro de Haciendo, Nicolás Dujovne que sostuvo que el FMI actual es muy distinto al de los años 80 y los 90, Bonfatti expresó: “Siguen con soberbia negando la realidad y esto lleva a mal camino”

Para finalizar y respecto a qué pasa con la deuda de la Nación a Santa Fe, el funcionario ironizó: “Bien, gracias. Estamos esperando que cumplan lo que dijeron el 31 de marzo, ningún tipo de propuesta todavía".

Fuente: Agenciafe