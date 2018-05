El principio del fin de la burocracia municipal

"La burocracia destruye la iniciativa. Hay pocas cosas que los burócratas odien más que la innovación, especialmente la innovación que produce mejores resultados que las viejas rutinas". La frase pertenece a Frank Herbert, escritor norteamericano de ciencia ficción -autor de "Las Crónicas de Dune"-, quien si aún viviera podría contentarse de que la iniciativa sigue siendo una fuerza. Por lo menos así lo dejan claro una serie de municipios que se comprometieron con la firme intención de ponerle fin a una de las peores torturas a las que puede ser sometido un ser humano en su cotidianidad: la burocracia.

"Somos el único municipio que tenemos altos administrativos con firma digital", afirma Andrea Lamelas, subsecretaria de Modernización de Pergamino. Un sistema que acorta los plazos de gestión de manera muy considerable, consume menos papel y que permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. "Cuando empezamos, lo titulamos Modernización Inevitable. Para nosotros no había otra manera. Teníamos que repensar el expediente electrónico y adaptar el marco normativo. Era todo un desafío", asegura Lamelas. Y agrega que una vez que logramos obtener la firma digital, empezamos a ver cuál iba a ser la plataforma por la que iban a correr nuestros expedientes electrónicos. Y ahí, a través de un aplicativo de Nación que se llama GDE (Gestión Documentada Electrónica), nos capacitamos en el uso de la herramienta y ahora trabajamos con un gestor que funciona como un gran contenedor digital de documentos que se generan y también se firman digitalmente. Teniendo en cuenta que los organismos públicos son pequeños entes burocráticos, es un cambio de paradigma".

Pero antes de ver la realidad de los municipios, es necesario hacer un repaso. Antes de 2015, de un total de 2.662 municipios, el 90% no contaba con conectividad de calidad, ni plataformas de trámites a distancia, ni portales con datos abiertos, ni puntos de wifi gratuitos en espacios públicos, ni trámites a distancia, ni tableros de control. Una gran parte de ellos ni siquiera tenía página web, careciendo de una identidad digital.

Para lograr una diferencia en este sentido el Ministerio de Modernización de la Nación viene desarrollando una agenda con el fin de alcanzar la inclusión digital de todos los ciudadanos para así reducir el costo de producción de bienes poder lograr un Gobierno con mayor eficiencia y que esté más centrado en el ciudadano. En ese sentido, el Plan de Modernización del Estado está llevando a cabo la simplificación y reingeniería de los procesos internos de la administración pública con el objetivo de alcanzar una administración 100 por ciento digital donde los trámites de puedan realizar en línea y a distancia sin la necesidad de presentar papeles de manera presencial y en un marco de total transparencia.

A través de El Plan de País Digital se implementaron 2.712 herramientas en más de 1.400 municipios de todo el país para agilizar y brindar mejores servicios: 389 guía de trámites con documentación, horarios, costos y lugares de atención para agilizar; 463 puntos de WIFI con acceso gratuito a internet en espacios y dependencias públicas de todo el país; 291 tableros de gestión para que los municipios puedan controlar la implementación de los objetivos de la gestión; 435 páginas web autoadministrables que permiten mejorar la comunicación del municipio y publicar información relevante; 118 HCD transparente que permite a las intendencias dar a conocer las nuevas ordenanzas e informar los resultados de las votaciones.

La lista sigue con el portal de empleo, una plataforma que habilita a 177 municipios a publicar búsquedas de personal; 295 hosting que les brindan servicios a los municipios que no dispongan de equipamiento o personal para administrar y mantener su sitio web oficial; 238 programas de gestión al ciudadano por el cual se pueden generar solicitudes de los ciudadanos hacia el municipio; 31 despacho digital, con el fin de realizar gran cantidad de tramites de manera virtual y 275 herramientas colaborativas, sistemas que permiten acceder a ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar en conjunto sin estar en el mismo lugar.

El municipio de Córdoba no es la excepción en materia de innovación. "La modernización y el acceso a la información pública es un pilar clave para el funcionamiento de la ciudad. Habla de un Estado eficiente, enfocado en el desarrollo estratégico. Cada vez que se avanza en la apertura de datos, estamos generando una nueva herramienta de empoderamiento ciudadano", sostiene el intendente Ramón Mestre. En esa línea, el jefe del distrito presentó esta semana el nuevo portal de gobierno abierto que es accesible, porque elimina las barreras para que los vecinos que tengan alguna discapacidad, edad avanzada o problemas con la conexión puedan navegar sin inconvenientes. Además, el portal es seguro, ya que incorpora la tecnología Blockchain para que la información no pueda ser alterada. "Para que los datos no tengan dueño y lo público sea público de verdad", sintetiza Mestre.

En el último Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas que elabora Fundación Conocimiento Abierto, la municipalidad de Córdoba ocupó el primer lugar. En el portal se pueden encontrar las declaraciones juradas de los funcionarios municipales y la publicación de la nómina salarial de los empleados públicos. También se incluyen otras herramientas de gestión pública innovadora: el seguimiento de las decisiones y acciones de Gobierno contenidas en su Plan de Metas en versión online, premiado por la Unión Iberoamericana de Municipios, y el Presupuesto Abierto Ciudadano; ambos desarrollos permiten un mayor control ciudadano de las políticas públicas

"El objetivo es colocar a Concordia en el primer lugar en lo que es comunicación transparente y permanente", dice Álvaro Sierra, secretario de Modernización de la ciudad entrerriana. Mucho no le falta. En la última evaluación quedaron primeros a nivel provincial y décimos en materia nacional. "El programa de Gobierno Abierto es una gran herramienta entre la administración y la participación ciudadana", agrega. Concordia está al día en lo que se refiere al presupuesto participativo, la obligatoriedad de la presentación de patrimonio jurado para funcionarios, la ley de responsabilidad fiscal y la obligatoriedad de que los funcionarios estén al día con sus impuestos. Y cuenta con una ordenanza que le da vida a un programa digital que tiene como fin que la ciudadanía pueda ser consultada y vote sobre distintos temas locales, como también en materia de acceso, donde el vecino puede ver todas las normas que se dictan en la web, además de tener todos los meses a la vista los salarios de todos los funcionarios públicos.

Si hay un adelantado en materia de innovación es el municipio de Tigre, que desde 2012 fue uno de los primeros en contar con un área de estas características. Desde entonces se llevaron diferentes desarrollos tecnológicos con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los más destacados son el sistema digital para la gestión de licencias de conducir, terminales de Autogestión en la Dirección Gral. de Tránsito, que agiliza los turnos, para mejorar la velocidad de atención del vecino; el SIDOP, que permite presentar los planos de obra vía web; el sistema de datos abiertos (uno de los primeros municipios del país en lanzar un portal de datos abiertos, que pone al alcance de los vecinos información sobre la gestión de gobierno y sobre los diferentes servicios municipales) que permite a los vecinos acceder a más de 20 conjuntos de datos.

En la actualidad, Tigre está en pleno desarrollo de una app integral del municipio, que significa la implementación de un paquete de aplicaciones móviles que respondan a la información y servicios que brinda el municipio de Tigre, el cual funcione a su vez como un suplemento del portal web y que para el vecino signifique un nuevo canal de comunicación y acceso a todos los servicios que el municipio pone a disposición de sus vecinos.

¿Puede ser el fin de la burocracia municipal? Ya son más de 837 trámites los se pueden realizar a nivel nacional cien por ciento en línea y a distancia, el plazo de un proceso de compra se redujo en un 40 por ciento en lo que refiere en gastos administrativos y de papel como en el caso de Compr.ar y Contrat.ar, los sistemas en línea para la compra de bienes y servicios del Estado donde los proveedores pueden ver las licitaciones, inscribirse y participar, mientras que hoy el 97, 3 por ciento de las denuncias en el sistema de ventanilla única de defensa al consumidor se realiza de manera digital.

La respuesta está en la acción y en los números.

Fuente: Ámbito