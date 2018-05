Ricky Martin contó el emotivo consejo que le dio su mamá: “En esta vida todo…”

Ricky Martin inició su carrera artística desde muy temprana edad y eso lo llevó a estar lejos de su casa y su familia durante mucho tiempo. Por eso, recordó uno de los momentos más emotivos. Es decir, el reencuentro con su madre en cada regreso a casa luego de una gira.

El cantante, Ricky Martin recordó en diálogo con Telemundo que su madre, Nerida Morales “es una mujer muy fuerte. Nunca le hice travesuras, pero quizá lo peor que le he hecho es no avisarle cuando regresaba de alguna gira. Cuando le tocaba la puerta y le decía “mamá llegué”, esa cara no me la olvido nunca”.

Sin embargo, a Ricky Martin se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar “el mejor consejo” que recibió de su mamá. Al respecto, dijo: “el mejor consejo que recibí de ella fue muy claro. Me dijo ‘hijo, en esta vida todas las cosas se pueden hacer, solo que deben hacerse bien’”.

El consejo de su madre parece haber marcado la exitosa carrera de Ricky Martin quien reconoció que ella “creó un monstruo. Me convertí en alguien muy exigente y terco. No me quedo tranquilo hasta que veo la cosas bien”.