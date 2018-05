De Pablo, indignado: En la Rosada "van de estupidez en estupidez"

Indignado por la situación económica que atraviesa el país, el economista Juan Carlos de Pablo graficó: "Lo que pasó la semana pasada (con la corrida cambiaria) equivale a cuando el paciente llega a la guardia de un hospital desangrándose, el médico le hace un torniquete y el paciente le dice: 'gracias, doctor. Ya está'.

'No, no, joven, venga para acá. Ahora quiero saber qué pasó', va a responder el médico.

ntonces, paramos la sangre.



Una tasa del 40% te para la sangre. El desafío ahora es saber qué fue lo que provocó la sangre.



¿Qué es lo que está pasando? Sobre la demanda de dólares de la semana pasada tenés a los que dicen que no quieren pagar el impuesto a las LEBACs, a los que te dicen que aumentó la tasa de la FED y a los que por rumores y demás, se van.

Este listado es importante porque los que se van, se van. En cambio, los que por rumores compran o salen y entran, son más complicados".

Luego de señalar que Mauricio Macri tiene sí o sí juntar a todo su gabinete económico para diseñar un plan que sea consistente y creíble, De Pablo apuntó contra la sustancia que falta en la Casa Rosada: "No podés tener una tasa el 40% y seguir hablando de la pauta inflacionaria del 15%. ¡No! Entonces, a tu equipo económico le tenés que decir que por favor no hablen más de la pauta. El problema de la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017 no es que estaba ahí el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) sino que cambiaste una estupidez del 12% de inflación por otra estupidez del 15%.

Entonces, la confianza se basa en cosas plausibles. Lo que tiene que hacer el gobierno es unificar los pedacitos y explicar bien".

Además, al aire de TN, se refirió al papel que están jugando los bancos en todo este caos: "Ahora resulta que los bancos hacen un informe y dicen que todo esto es una porquería. ¡Son unos caraduras! Hasta hace dos semanas nos felicitaban. La gerenta del Fondo Monetario (Christine Lagarde) se quedó afónica aplaudiendo al presidente argentino".

Para cerrar, volvió contra la Casa Rosada: "Lo que tienen que pensar es que la economía no es a largo plazo, es atacar permanentemente lo urgente y luego lo importante. En economía se ataca con balas de verdad, tienen que tener cuidado porque en el medio hay quiebras, puestos de trabajo y demás.

Desde el punto de vista del diseño, la implementación y la comunicación, estos tipos hicieron curso de anti-comunicación. ¡Es una cosa de locos! Es al día de hoy que todavía nadie sabe los procentajes de las tarifas, impuestos y demás".

Urgente24