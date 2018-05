Castellano contundente, le faltó decir "Macri gato"

El intendente Luis Castellano fijó ayer su postura en torno a los pedidos para que los municipios dejen de percibir el 6% por ciento que se aplica a los consumos básicos de energía eléctrica, tal como lo dispone una ley provincial, y descartó que una medida similar representa una verdadera respuesta a los reclamos de los usuarios. Además, cuestionó duramente la decisión del Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, por no venir a Rafaela a escuchar las demandas del grupo de vecinos autoconvocados y de los concejales y, por el contrario, convocarlos a una reunión a la sede del organismo.

“Me parece una vergüenza que tengamos que viajar una delegación a entrevistarnos con el Defensor del Pueblo a Santa Fe -dijo Castellano- en vez de que ese funcionario público venga a la ciudad a escuchar los reclamos que tenemos para hacerle”.

En el marco de la presentación del programa “Rafaela en Acción” efectuado en barrio San José, el Intendente habló con los medios de prensa de la ciudad y se refirió a la posibilidad de que el Concejo avance en un proyecto para que el Municipio deje de percibir el 6% de lo que se cobra en la factura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“Estamos hablando de una ley que tiene 30 años. Un 6% que se les asigna a los Municipios como consecuencia de este vínculo que tiene por el tema del alumbrado público. Pero es una ley provincial. Y una ley provincial sólo puede modificarse con otra ley y no con una ordenanza”, puntualizó.

También dijo que, lo único representativo para los usuarios, sería que bajaran los impuestos provinciales y nacionales. “Nosotros, si dejamos de recibir ese dinero, le representaría entre 45 y 55 pesos a cada usuario ¿Cuánto representa esto en una boleta de 4.000 pesos? Nada”, agregó Castellano.

Cabe recordar que la factura de la luz, en Santa Fe, tiene como principal impuesto al IVA (21%) a lo que se suma el 6% del básico que se destina a municipios y comunas tal como lo establece la Ley Nº 7.797; el 1,5% del básico que va al Fondo de Electrificación Rural; la cuota de Alumbrado Público -la EPE es agente de retención- y por último algo más de 4 pesos por usuario según la Ley Provincial Nº 12.69 para la promoción de las energías renovables.

Castellano dejó en claro su posición: “El tarifazo lo hicieron entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Dejemos de descargar responsabilidades en los municipios, que no paramos de tener cada vez más responsabilidades que debemos enfrentar con menos recursos. Que cada uno se haga cargo de las medidas que toma. En este caso, los responsables son el Presidente y el Gobernador".

Además, el intendente hizo alusión a los convenios que los municipios mantienen con la EPE. “Nosotros no tenemos ningún tipo de información que nos llegue de la Empresa Provincial de la Energía, para saber cuánto es el consumo del alumbrado público. Anualmente, nosotros destinamos 25 millones de pesos desde el área de Electrotecnia para alumbrado, mantenimiento y obras nuevas”, explicó. Al respecto, en el cuerpo legislativo no se descarta el ingreso de un proyecto que impulse la rescisión del convenio con la EPE para que se deje de cobrar a los vecinos la Cuota de Alumbrado Público.

En este sentido, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, consideró que esos 25 millones de pesos son los que la Municipalidad de Rafaela tendría que salir a afrontar si dejara de cobrar en la boleta como consecuencia de “un tarifazo del que no tuvo responsabilidad”.

Por eso Corach reclamó a los concejales: “si tenemos que destinar esos recursos a pagar el alumbrado, si lo tiene que pagar el Municipio, son menos cuadras de pavimento, son menos móviles de seguridad, menos cámaras, menos de todo. Que nos digan los concejales de dónde van a salir esos recursos”.

Con Información de diario La Opinión