Cambiemos no quiere que nada cambie en Santa Fe: "No a la reforma"

“Es el momento de ocuparse de los problemas que tenemos los santafesinos, que no son pocos, y dejar la Reforma de la Constitución para otro momento”, dijo ayer por la mañana el intendente de Santa Fe José Corral, tras una reunión de los principales referentes de Cambiemos en Rosario. En ese encuentro se expresó, mediante un documento, un contundente rechazo de este espacio político al proyecto de Reforma de la Constitución que el gobierno provincial presentó en la Legislatura.

“Cambiemos hoy se ha expresado orgánicamente, con todos sus referentes, legisladores, provinciales, nacionales, concejales y demás. Nos parece que no es el momento de la Reforma Constitucional, es el momento de ocuparse de los problemas que tenemos los santafesinos, que no son pocos”, planteó el intendente. “Hay que dejar la Reforma para otro momento y ocuparse de los problemas urgentes, como la seguridad. En Rosario -agregó el referente de Cambiemos- estamos llegando a 80 homicidios en lo que va del año; es inaceptable. Parece más un parte de guerra que noticia. En la ciudad de Santa Fe tenemos 35 muertos en lo que va del año, más arrebatos, robos y demás delitos”.

Vale recordar que la semana pasada, y para atender la demanda de seguridad, se concretó la llegada de 150 efectivos de la Policía Federal, con equipamiento necesario para colaborar con la seguridad de la Ciudad.

Y continuando con el razonamiento de las demandas urgentes frente a la necesidad de una Reforma, se refirió a otro problema candente: “En educación no estamos bien. De cada dos chicos que entran a la secundaria, uno no termina. Y de los que están en la secundaria, dos de cada tres no alcanzan los objetivos mínimos de matemáticas. Eso es muy grave para el futuro de nuestros chicos y ahí debemos enfocarnos prioritariamente”, pidió el intendente. Asimismo, volvió a hacer hincapié en la cuestión de las tarifas de servicios, como la energía eléctrica. “En la ciudad dejamos de cobrar la tasa de Alumbrado Público y los vecinos de la capital provincial verán una reducción en sus boletas, en promedio, de 10%. Hay otros municipios que se suman a la misma idea. En eso debe estar enfocado el gobernador y su equipo”, exigió Corral.

“Hay que dejar para algún momento más adecuado la Reforma Constitucional, trabajarla sin premura, porque tenemos que pensar en una constitución del Siglo XXI, pero no en 40 días como nos propone el socialismo, un cronograma muy apretado, donde ni siquiera habría tiempo para primarias en los partidos para poder elegir los candidatos a convencionales. Insistimos, 2018 es un año no electoral, donde quienes tenemos responsabilidades debemos enfocarnos en resolver los problemas que tienen los santafesinos que no son pocos y requieren del aporte y esfuerzo de todos. 2019 será un año electoral donde estas cosas se podrán discutir con la extensión que requieren”, indicó José Corral.

En el mismo sentido, indicó: “No podemos poner el carro adelante del caballo, no podemos empezar una discusión de la Reforma por el tema de la reelección. Lo que hay que ver es cuáles son las instituciones más adecuadas para la provincia del futuro, y cómo le damos más derechos a la gente, no como le damos más oportunidades a los políticos”, concluyó el intendente.