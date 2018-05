¡No le creyó nadie! Luli Salazar dijo que “solo se operó la boca” y la defenestraron en redes

No resiste el archivo: Luli Salazar aseguró que ‘sólo se operó la boca’ y en las redes la escracharon con fotos del antes y el después.

Luciana Salazar habló con Mirtha y juró que, pese a lo que dicen todos, no tiene muchas cirugías en su rostro. “Es más lo que se dice que lo que tengo en verdad”, declaró y las redes explotaron.

Fiel a su estilo sin filtro, Mirtha encaró a Luciana y le hizo la pregunta del millón. “¿Cuántas cirugías tenés?”, quiso saber la diva y Luciana respondió con seguridad. “No sé, a veces una se hace cosas… como por ejemplo una dermo pigmentación en las cejas, y creen que te estiraste”, agregó“

La realidad es que de bisturí tengo solo la boca y las lolas. Después lolas me saqué porque tenía mucho… ¿la cola? ¡No! Es mía”, concluyó. Pero el público no le creyó demasiado (por no decir nada) y empezó a bombardearla a través de las redes sociales. Algunos incluso llegaron más lejos y compartieron la típica foto del ‘antes y el después’ para demostrar que nariz, pómulos y mentón lucían completamente diferentes…