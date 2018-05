Hospitalizaron a Belinda en España por un problema en el riñón

Luego del recital realizado el sábado en Madrid, Belinda tenía programado otro concierto para este domingo pero debió suspender el show por problemas de salud.

A través de su cuenta en Twitter, Belinda expresó: “Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario”. Y explicó “tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón”.

Si bien no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la cantante, su amigo y cantante Juan Magán, utilizó Instagram para enviarle un mensaje: “Recupérate pronto, amiga, en Málaga te esperan para disfrutar de tu talento. ¡Te queremos mucho!”, escribió Magán.