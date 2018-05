Úrsula Vargués también fue acosada por Ariel Cohen Sabban

El sábado estalló un escándalo en la DAIA, que provocó la renuncia de Ariel Cohen Sabban a la presidencia de la entidad, luego de que Esmeralda Mitre confirmara que vivió una “situación desagradable” con el dirigente, por un “pedido de dinero”.

El episodio ocurrió luego de las polémicas declaraciones de la actriz sobre el holocausto. Ahora, Úrsula Vargués, que también debió pedir disculpas ante la DAIA por dichos que fueron considerados antisemitas, expresó que vivió una situación similar con Cohen Sabban.

“Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La DAIA me convocó a pedir disculpas. Nunca quiero ofender a nadie y consideré que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de hacerlo. Antes de ir, a través de Whatsapp, (Cohen) me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué“, reveló la conductora en una entrevista radial en AM750.

En ese sentido, Vargués agregó: “Después de la visita de la DAIA y después de que cambiaran su opinión sobre mi disculpas, yo volví a escribirle, porque me siento una víctima, me quedé sin trabajo. Nuevamente me citó en su domicilio, y dejé de contestarle“.

La ex panlista de Nosotros a la Mañana aseguró que el ex titular de la DAIA se ofreció a ayudarla en la cuestión laboral, ya que fue despedida del ciclo de El Trece. “Yo le decía de tomar un café y él me decía en ‘un domicilio’, utilizaba esa palabra. Si es alguien que no conozco, no suelo permitirle entrar a mi hogar”, culminó.

Fuente: Exitoína