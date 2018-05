Esmeralda Mitre: "Ariel Cohen Sabban Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca"

Después del escándalo que terminó este fin de semana con el desplazamiento del ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, Esmeralda Mitre reveló los detalles del encuentro con el dirigente de la comunidad judía. Dijo que recibió una extorsión y que además fue víctima de abuso sexual.

En una entrevista en Lanata sin Filtro, la actriz contó qué fue lo que pasó entre ella y el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. La mujer dijo que después de sus polémicas declaraciones sobre el Holocausto (el mes pasado Mitre había afirmado en una entrevista con Infobae que las víctimas no eran tantas como se creía) desde la entidad la citaron a una reunión para aclarar la situación.

En ese encuentro, del que participaron nueve dirigentes de la DAIA, coordinaron que ella debía ir al Museo del Holocausto: "Yo estaba muy angustiada, entonces Cohen Sabban me llevó a un cuarto, me abrazo y me dijo que me quedara tranquila porque de ahí iba a salir como una heroína. Luego me dijo que lo mejor sería seguir la conversación al día siguiente en mi casa. Algo que acepté".

Según el relato de Mitre, al día siguiente el ex líder de la DAIA fue a su casa de Barrio Parque y allí la situación se puso más tensa: "Se sentó en un sillón y me pidió que me sentara a su lado. Me siguió abrazando cada vez con más fuerza y me dijo que para pagar el daño de mis dichos además de ir al museo tenía que viajar a Alemania con 10 o 12 estudiantes para ir a visitar campos de concentración".

Mitre cuenta que quedó sorprendida con el pedido y le preguntó cuánto le costaría ese viaje: "Me dijo que me iba a salir unos 80 mil dólares. Le dije que esa plata no la tenía e insistió con que no pasaba nada y que podía pagarlo en cuotas si quería".

Luego de ese pedido, Esmeralda dijo que Cohen Sabban la volvió a abrazar y la abusó. "Me toca un pecho y me quiere dar un beso.Primero en el cuello y después en la boca, yo justo me corro y lo esquivo. Entonces me levanto del sillón y le digo que se tiene que ir, porque yo tenía otra reunión pactada también en mi casa".

Una vez que se fue, la actriz quedó confundida, sin saber qué hacer: "Yo estaba muy vulnerable y hasta en un momento empecé a pensar cómo juntar los 80 mil dólares. Con el correr de los días lo hablé con mi abogado y entendí que esto tenía que contarlo".

Mitre destacó la contención que estaba recibiendo de su letrado, Ricardo Gil Lavedra, y ante la consulta sobre si iniciará acciones legales aseguró que si no recibe un pedido de disculpas o alguna acción que sienta por parte de Cohen Sabban de arrepentimiento, sí irá a la Justicia: "Primero voy a esperar a ver qué dice".

El sábado, la DAIA emitió un escueto comunicado en el que confirmó el pedido de renuncia a Cohen Sabban "por los hechos que son de público conocimiento" y su reemplazo por el vicepresidente 1°, Alberto Indij, quien será investido hoy.

Este domingo, Indij afirmó que Cohen Sabban "no consultó con el Consejo Directivo, por lo menos conmigo" su visita a la casa de la actriz. "El hecho de que Ariel Cohen Sabban fuera solo a la casa de Esmeralda Mitre fue suficiente para pedir su renuncia: fue un error que haya ido solo, entendemos que no corresponde y listo", sostuvo.

Fuente: Clarín