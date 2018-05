Viotti buscaría dejar de cobrar Alumbrado Público a los vecinos

La decisión del intendente José Corral de rescindir un convenio con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a partir del cual los vecinos de la capital provincial pagan en su factura un monto que va destinado a costear el alumbrado público y que suma entre el 10 y el 15 % de la boleta, alentó a que en otras ciudades se presenten proyectos similares.

En el Concejo Deliberante de Rosario, de Reconquista y de Esperanza, se presentaron en los últimos días sendas propuestas para que, desde los Ejecutivos locales se tomen medidas para aliviar la carga impositiva sobre las tarifas.

Como se recordará, la ciudad de Santa Fe fue la primera del país en tomar una decisión al respecto: el intendente José Corral anunció la medida que tendrá un impacto directo sobre lo que abonan los usuarios: la disminución en la boleta será de entre un 10 y un 15 % gracias a la rescisión del convenio por el cual los vecinos abonan la Cuota de Alumbrado Público (CAP).

En ese marco, el concejal rosarino Charly Cardozo, entendió que “una ciudad como Rosario debe adherirse al pedido del presidente Mauricio Macri para que el esfuerzo en el proceso gradual de readecuación tarifaria no recaiga solo en los consumidores y usuarios, sino también en los gobiernos municipales”.

Para llevar adelante esta propuesta, el bloque de concejales de Cambiemos de Rosario impulsa la eliminación de la Ordenanza 1592/62, que grava la factura de la electricidad en 0,6%. Además, piden dejar sin efecto el convenio con la EPE por el cual se abona en la misma factura un monto destinado a la Cuota de Alumbrado Pública, que es aproximadamente de 13,5%.

“Además, presentamos un pedido de informes para que la Municipalidad nos diga si la EPE efectivamente deposita en una cuenta especial de la Caja de Jubilaciones municipal lo recaudado por la ordenanza 7919/05 que representa un 1,8 % de la facturación básica de la energía”, continuó.

“Si la Municipalidad aceptara esta propuesta, el impacto total en las tarifas de la EPE podría disminuir en un 14%”, ejemplificó el concejal.

Rafaela, en estudio

Por su parte, Leonardo Viotti, concejal de Cambiemos de Rafaela, adelantó que “estamos analizando por estas horas presentar un proyecto que iría en el mismo sentido que la medida que anunció el intendente José Corral en la ciudad de Santa Fe” con respecto a la tarifa de energía. “Creemos que fue una decisión importante para la gente, y que prueba que desde los gobiernos locales se puede hacer mucho para beneficiar a los usuarios, fundamentalmente en este momento donde todos debemos hacer un esfuerzo y colaborar para aliviar la carga sobre nuestros vecinos”, consignó Viotti en declaraciones a la prensa.

En Reconquista, también

Pocos días después del anuncio del intendente José Corral, en la ciudad de Reconquista, la concejala Natalia Capparelli presentó un proyecto de Ordenanza, junto con los miembros del Bloque Cambiemos, para derogar la Ordenanza Nº2516/88 que aprobó el convenio firmado por el Municipio y Empresa Provincial de Energía a partir del cual se habilitó a la EPE a cobrar directamente a los usuarios el consumo de energía eléctrica por servicio de alumbrado público.

La propuesta busca dejar sin efectos el convenio que la Municipalidad firmó con la EPE por el cual se prorratea el costo del servicio por alumbrado público entre todos los usuarios del mismo y en proporción al consumo que registran en forma particular, lo cual se liquida y cobra juntamente con la factura que reciben los usuarios por su consumo particular. “Ese convenio se suscribió en un contexto histórico distinto al actual, con una Municipio en otra situación, lo que explica la decisión del Ejecutivo Municipal de transferir el cobro directo del servicio a los usuarios hacia EPE”, explicó la concejala, y agregó “que actualmente no persisten las circunstancias que justificaron la suscripción del convenio, habiéndose incluso modificado el sistema de iluminación en gran parte de la ciudad mediante la aplicación de nuevas tecnologías que ahorran energía y son más eficientes”. “A lo que hay que agregar”, continúa la concejala, “numerosos incumplimientos por parte de la EPE, ya que es reiterativo el reclamo de los vecinos por la falta de reposición de la luminaria en tiempo y forma”.

Y agregó Capparelli que “los sucesivos incrementos del servicio de energía eléctrica aplicados en los últimos doce años en nuestra provincia, implican a su vez un consecuente incremento de los montos abonados por los contribuyentes en concepto de Tasa de Alumbrado Público a la EPE”. La concejala argumentó también que “resulta difícil llevar adelante un adecuado control del consumo efectivamente realizado por alumbrado público y lo percibido por la EPE por dicho rubro, siendo una obligación de imperioso cumplimiento dar transparencia a la ciudadanía de lo efectivamente consumido y lo percibido por la EPE en concepto de alumbrado público, más aún ante los sucesivos incrementos del servicio y las dificultades de pago del mismo manifestado en reiteradas oportunidades por la ciudadanía”

“Hay que destacar” agregó,“que mediante Ordenanza Tributaria N° 8063/17, se ha mantenido -como lo hacían las ordenanzas anteriores- el cobro a los contribuyentes de una alícuota diferencial equivalente al 10% del valor de la Tasa General de Inmuebles, que tiene como finalidad específica abonar el servicio de alumbrado público en nuestra ciudad”.

“Hacemos esta propuesta para disminuir las tarifas, y a partir de rescindir el convenio con la EPE los vecinos no tendrán que pagar más por este concepto que representa un porcentaje importante en la factura de la luz” resaltó Capparelli, quien comentó que este iniciativa surgió de charlas que junto a su par Hugo Firman mantuvieron con concejales y autoridades de otros lugares de la provincia.

Proyecto en Esperanza

Con la firma de Andrea Martínez y Guillermo Bonvin, concejales de Cambiemos en Esperanza, se presentó un proyecto para que el Municipio “deje sin efecto el convenio con la EPE por el cobro de la CAP, con el fin de reducir aproximadamente un 15 % del monto final que abonan los vecinos en su factura”. También le solicitan al “Departamento Ejecutivo Municipal que implemente políticas de eficiencia energética y reducción del consumo en sus instalaciones de alumbrado y en los edificios municipales”, y que implemente una campaña pública de políticas de eficiencia energética, que brinde a los vecinos conocimientos específicos, que permitan optimizar el consumo de energía.

En el proyecto, sostienen que “en el caso de la EPE existen con relación a temas de índole municipal dos ítem que abultan la factura en un valor total y aproximado de un 21 %. Por un lado la Cuota de Alumbrado Público, que es un cargo que se cobra directamente a los usuarios del servicio, por la supuesta energía consumida por el alumbrado de las calles y espacios públicos; y por otro el 6 % de la ley provincial Nº 7.797”.

Para los concejales de Cambiemos, “ambos cargos son una gabela que nada tienen que ver con la prestación del servicio y por lo tanto a nuestros criterio violentan los derechos básicos de los usuarios y consumidores consagrados en la Constitución Nacional”.

