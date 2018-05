Clave: bancos liberan hoy hasta u$s 2.000 M

La escaramuza cambiaria de la semana corta ha sido el prólogo para lo que viene después de la reacción, tardía, del Gobierno y del BCRA del viernes pasado. Lo cierto es que en el mercado parece reinar cierta calma, con aire tenso, frente a la apertura de hoy. Las últimas decisiones del ente monetario buscaron reequilibrar los mercados cambiarios y financieros. Más allá de los ajustes en las tasas de interés, el castigado mercado de cambios tendría a partir de hoy la inyección de parte de los dólares que están por normativa en manos de los bancos y que serán liberados. En el BCRA estiman que esta medida implicará una oferta disponible de dólares de entre u$s1.500 a u$s2.000 millones. Para algunos, suficiente para afrontar las próximas jornadas. Otros quieren ver el comportamiento de los minoristas porque si bien la demanda de divisas fue potenciada por grandes inversores, el temor es que la memoria dolarizada de los locales soslaye las nuevas tasas. Por lo pronto, en el BCRA consideran que la liberación de parte de la Posición General de Cambios (PGN) de los bancos ayudará a estabilizar, pero igual dicen estar preparados por las dudas. Al respecto, el mercado no deja de sospechar alguna intervención oficial en el mercado de futuros del dólar. Sin embargo, fuentes cercanas a la banca oficial y al mercado sostienen que en las últimas jornadas no se vio a ninguna entidad oficial ni al BCRA operar en el futuro. No extraña que ello sea así ya que aún las causas vinculadas a las ventas de dólar futuro del kirchnerismo siguen en vías de resolución y a la espera de juicio oral. En este contexto también llamó la atención la embestida de la diputada Carrió sobre un banco vinculado a un ejecutivo del mercado rosarino.

Los inversores monitorearán hoy el mercado financiero, claro que con el otro ojo seguirán de cerca la cotización del billete estadounidense. Pero sí las tasas, que el viernes brindaron un respiro, es más el BCRA tuvo que intervenir para que los rendimientos de las Letras cortas no cayeron más. La tasa de mayo pasó de 36,7% a 34,5% y el Central sólo vendió $1.000 millones y en el plazo de junio que bajó al 32%. O sea, fue sólo el mercado el que ajustó los rendimientos. Señal quizás de que la posición de liquidez del sistema se ha equilibrado. Aunque todos miran hacia mediados de mes, que a la luz de los acontecimientos luce bien lejano, pero es cuando vencen casi $700.000 millones de Lebac. Si la estrategia del BCRA sigue firme, deberá acomodar los nuevos rendimientos a la suba del mercado secundario, que en buen romance significaría que del 26,5% pactado en la licitación de abril debería subir no menos que 700 puntos básicos.

Sin duda, Argentina ahora lidera el ranking de tasas de interés en el mundo, aunque resta saber cómo reaccionarán los precios para vislumbrar si el prometido retorno real sigue dominando el top ten.

Hay operadores que recuerdan la medida tomada por el ministro Caputo sobre las inversiones de las aseguradoras y que ahora deberían dar marcha atrás si se complica el mercado de Lebac. Claro que esto impactaría sobre los rendimientos de la deuda provincial. Todo un desafío. Ahora hay que ver en qué niveles se asienta la polvareda cambiaria y de tasas.

Fuente: Ámbito