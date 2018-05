“Creo que a Juan Darthés se le fue la mano, pero no es pervertido”: la declaración de Gloria Carrá

Gloria Carrá no solo es conocida por ser una gran actriz sino, además, por ser la madre de Ángela Torres, la reconocida actriz juvenil que protagoniza “Simona”.

Por eso, en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez, Gloria Carrá habló sobre la relación que mantiene con su hija y a cómo manejo el hecho de que compartiera escenas de rodaje con Juan Darthés, quien fue denunciado por acoso por la actriz y DJ Calu Rivero.

“Yo apoyo a Calu, pero no creo que Juan sea un pervertido que esté haciendo eso con todo el mundo. Creo que se le fue la mano, estuvo mal y fue horrible, pero no tengo miedo al estilo de decirle a mi hija ‘cuidate Ángela’. Ella está disfrutando mucho”, señaló la mamá de Ángela Torres, que agregó: “Vengo trabajando con Darthés desde ‘Culpables de este amor’ y nunca tuve ninguna situación. Ahora, si tengo que elegir, le creo a Calu, no va a estar inventando”.

Por último, Gloria Carrá habló sobre la despenalización del aborto: “Creo que la gente es muy hipócrita, que piensa que las cosas no pasan si uno no las nombra. Cuando se empieza a nombrar, la gente se molesta, pero eso sucede. No estoy a favor del aborto como tal, porque es una situación horrible para una mujer, no es ir a tomarse un helado, deja huellas en el cuerpo y en el alma. Pero ocurre, entonces terminemos con las muertes y con el negocio clandestino.