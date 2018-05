Test de infidelidad: cómo saber si tu pareja te engaña

En una relación, la infidelidad siempre ha sido motivo de preocupación, tanto para el hombre como para la mujer. Por eso, el engaño es uno de los motivos principales de ruptura de la pareja. ¿Sabías que casi la mitad de las personas serían capaz de romper una relación si descubren que el otro le es infiel?

El 48% afirmó según una encuesta publicada por ACyV en el 2016. Es un tema que quita el sueño a más de uno. Por eso, a continuación te dejamos las señales más indicativas para descubrir una infidelidad. Se deben cumplir varios de estos indicadores para sospechar de una infidelidad, uno o dos de forma aislada no significa nada y solo conseguirás que ambos paséis un mal rato.

1 Hay menos amor en la relación : Tanto en el plano sexual como sentimental notas que tu pareja está más alejada de ti, ya no busca contacto físico, habla menos contigo, ... Sobre todo al principio de la infidelidad la persona se siente extraño al acostarse con un amante a la vez que lo hace también con su pareja estable, pierden las ganas porque esa necesidad física está cubierta por otro lado y porque se sienten en parte culpables por ser infieles. Cuando llevan bastante tiempo siendo infieles la situación puede normalizarse y acostarse con ambas partes aunque lo normal es que en general haya menos sexo con la pareja habitual.

Por otro lado, la culpabilidad hace que busquen estar menos tiempo contigo porque no se sienten a gusto con la situación. De todos modos, otras personas hacen justo lo contrario, la culpabilidad hace que muestren más amor la pareja, dependerá de cada uno, el caso es comparar si de repente está especialmente cariñoso o distante a como solía estar contigo.

2 Pone excusas para estar más tiempo a solas: Cuando hay una infidelidad la excusa más típica es el trabajo porque es algo que se puede repetir de forma regular sin levantar sospechas. Por eso, si notas que últimamente se queda demasiados días a trabajar hasta tarde puedes llamarle al trabajo para preguntarle "qué tal le va". En el caso de que sea cierto no viene de más socializar un poco para avivar el amor, en el caso de que sea mentira espérate unos días y vuelve a llamarle cuando supuestamente esté trabajando.



Antes de desconfiar, habla seriamente con tu pareja



Si sus compañeros te dicen que tampoco está en ese momento, puedes comentárselo y comprobar si se pone nervioso. Por ejemplo: "¡Ah es verdad! La semana pasada y me dijeron que no estabas en el trabajo". Seguramente te ponga una excusa tonta, entonces dile que el día anterior también llamaste y que tampoco estaba, como no puede repetir la misma excusa le llevará unos minutos pensar en una nueva y podrás ver cómo reacciona. Si titubea simplemente pon cara de evidencia y pregúntale qué está ocurriendo.

3 Notas que huele a un perfume distinto: Si sospechas que tu pareje te es infiel un indicador es el olor. El olfato no es el sentido que más desarrollado tenemos los humanos, sin embargo sabemos muy bien como es el perfume que nuestra pareja echa, además es algo que enseguida queda impregnado en la ropa. Por eso, si crees que se ve con otra persona prueba a aspirar una camisa o jersey.

4 Controlador con el móvil y redes sociales: Si notas que tu pareja mantiene el móvil siempre con él, evita contestar o mirarlo si estás delante y nunca lo "olvida" en tu presencia es un punto a favor de que podría estar tonteando con otra persona. Lo mismo ocurre con las redes sociales como facebook, nstagram, etc.

En este apartado es importante no exagerar, dentro de una pareja tiene que haber confianza y respeto, no se trata de que estés mirando el móvil o el facebook continuamente, y menos si no te ha dado nunca sospechas, eso sería un problema más de celos... Si embargo, si antes no era así y ahora ves que es muy receloso con esas cosas, podría ser un indicador.

5 Se esconde al usar el móvil: ¿Nunca usa el móvil si estás tú delante aunque le esté sonando? ¿Lo has pillado hablando por el móvil y colgando según te ve? Si no te está preparando una fiesta sorpresa entonces es que está hablando de algo o con alguien que no quiere que conozcas.

6 Lo notas lleno de vida: Puede que este indicio choque un poco con los anteriores, sin embargo puede ocurrir. Si ha habido un engaño varias veces con la misma persona, es decir, no ha sido un lío de una sola noche, puede pasar que aunque esté más distante contigo a la vez lo notes más animado, feliz y activo.

Esto es algo que preocupa mucho a la otra parte, si estáis pasando por un mal momento (más distante, habláis menos, escasos encuentros sexuales...) ¿por qué parece más feliz? Eso es porque tal vez esté "bien" con la otra persona o incluso esté enamorándose y no pueda evitar demostrarlo.

Cuando la pareja está en edad madura es común que el infiel se comporte de una forma más juvenil, como si hubiese vuelto a los 20 años. Eso es porque el participar de un engaño vuelve a la gente más impulsiva, que se piense menos las cosas.

7 Tiene nuevos hobbies: Durante un engaño es común que de repente notes que tu pareja tiene nuevos intereses que no sepas exactamente de donde vienen. Si sigue con la misma rutina de vida, ¿de dónde ha salido ese interés inexplicable por el fútbol/aficción/serie...? Puede que lo esté aprendiendo de la otra persona como una forma de agradarle.

8 Ha cambiado su forma de hablar: Este punto hay que cogerlo con palillos: si tiene nuevos amigos, ha cambiado de trabajo o habéis escuchado por la tele a un famoso hablando así no tienes que tenerlo en cuenta. Sin embargo, si ese no es el caso es porque alguien "nuevo" le ha pegado esa forma de hablar. Nos referimos a frases hechas, expresiones o chascarrillos.

SE PILLA ANTES A UN MENTIROSO...

Si nunca habías sido especialmente celoso y de repente tienes la sensación de que algo va mal unido a todos estos indicios es que seguramente detrás de la relación hay un engaño detrás. ¿Eso significa que ya no hay amor ? Es algo que tendrás que hablarcon la otra persona. Muéstrale las evidencias y dejad las cosas claras para no seguir haciéndoos daño.