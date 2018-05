Cómo planeó Brenda cortarle el pene su amante

Todo estaba escrito, en su computadora y en su libreta. Durante unos dos meses, Brenda Micaela Barattini (26) estudió y diseñó el plan para cortarle el pene a su amante, el hombre de 40 años que terminó con su miembro seccionado la noche del 25 de noviembre de 2017 en un departamento de Nueva Córdoba, en la capital provincial.

Pero, además, ella elaboró una sincronizada estrategia para tener una coartada que incluyó colocarse como víctima de una violación. La excusa de la “defensa propia” frente al ataque sexual, le otorgaba el salvoconducto para ella ser víctima y él victimario.

No fue casual entonces que apenas ocurrió el hecho, Brenda y su abogado Carlos Nayi sostuvieran a “capa y espada” la idea de que cortó el pene de su amante porque este la había violado.



A poco de tropezar con esa hipótesis, el defensor desistió de seguir asistiendo a la mujer en claro desacuerdo con el temperamento de ella.

Los datos que publica hoy La Voz surgen del reciente auto 160 de la Cámara de Acusación que confirmó la prisión preventiva de Brenda, o “Micky”.

Allí, la vocal Patricia Alejandra Farías enumera todos los elementos que sostienen la “peligrosidad procesal” de la imputada de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo y por alevosía.

60 días de planificación

En esa resolución, se aprecia que, al menos desde el 24 de septiembre del año pasado, Brenda ya estaba buscando en internet la forma de concretar la atroz determinación.

Su computadora y su teléfono quedaron como testigos de esas búsquedas en Google que en octubre y noviembre incluían frases como “se defendió de una violación... excarcelación extraordinaria... se defendió del violador”, “mujer corta el miembro”, “legítima defensa”, “cómo cercenar el miembro masculino”, “mujer corta pene”, “qué pasa si a un hombre le cortan”, “una mujer se defendió de su violador cortándole el pene”, “cómo actúa el sistema penal argentino ante un caso de violación... paso a paso de una denuncia por violación sexual”.

Pero la búsqueda en la web se inició al menos el 24 de septiembre, cuando se aprecia una de las primeras preguntas al buscador digital más utilizado: “Mujer corta el pene a su marido por supuesta infidelidad”.

Quienes se preguntan por el móvil de esta mutilación, probablemente en esas primeras búsquedas puedan encontrar una pista de lo que le pasaba a esta joven, que por esos días se estaba por recibir de arquitecta.

Ella buscaba dañarlo de algún modo porque también hay búsquedas de “cómo quemar un auto” y similares, de acuerdo a lo que encontraron los peritos que trabajaron sobre la computadora de Brenda, que fue secuestrada después de que sucedido aquel ataque de fines de noviembre.

Escenario

Más adelante, quien planificaba mutilar a su amante comenzó a pensar en detalles más precisos respecto de todo aquello que rodeaba a la mera acción de cortar.

En su libreta, comenzaron a registrarse anotaciones como “buscar ropa p/ese día - ropa razgada (sic)... ropa interior”, con la intención de transformar a la víctima en victimario, según lo consigna la camarista Farías.

También imprimió fotos de ella con su novio (con el que pensaba casarse) para luego declarar que su amante se había exacerbado por la imagen.

En esa libreta, verdadera hoja de ruta del último tramo de la planificación, Brenda siguió anotando frases llamativas, como “bisturís en la mesa de luz”, “tijera de podar bajo la cama”.

No ahorrando detalles para inculpar a su víctima, la joven también anotó “gotitas (de semen) en la bombacha” porque planeaba usar un gotero con líquido seminal.

Más tarde, esto se perfeccionó: ambos, imputada y víctima, declararon que, antes de la mutilación, tuvieron relaciones genitales sin que ella se quitara la bombacha.

La ejecución

Fue entonces, en pleno acto sexual, que ella le propuso a él un juego que también había planificado, según sospecha la Justicia. Para eso, él aceptó colocarse unos antifaces grises, con orejas de conejo, que le tapaban la visión por completo.

En ese momento, ella extrajo la tijera de podar de abajo de la cama y seccionó el miembro. En erección, el pene está lleno de sangre y practicar un corte hace que los cuerpos cavernosos suelten una abundante hemorragia.

El amante fue sorprendido por completo y jamás se esperó semejante desenlace, según declararon sus allegados. El cubrecama se manchó, el antifaz quedó en el piso y cada uno de los protagonistas de esta historia reaccionaron con rapidez. Él para salvar su vida, ella para continuar con la parte decisiva del plan.

A partir de ese instante, se desató en vertiginoso ritmo la parte más rápida de la planificación. La joven comenzó a actuar según le dictaban las anotaciones de su hoja de ruta: trató de arrebatarle el celular, buscar en su mochila y “pedir ayuda”.

El hombre se vistió con rapidez y pronto tenía su celular en su mano, impidiendo a ella que concretara eso de “borrar chat” y “borrar fotos”, aquellos rastros que comprobaban que ambos tenían un vínculo.

La jueza Farías repasa este detalle y sostiene que la idea era “borrar evidencia de la relación amorosa que tenían”, para simular una violación.

“Pedir ayuda”

Leyendo estas actuaciones se comprende qué quería decir “pedir ayuda” en las anotaciones de la libreta.

Lejos de tratarse de asistencia para la víctima, Brenda planificó salir gritando al palier (como lo hizo) y decirles a todos que había sufrido un ataque sexual.

Pero resulta sorprendente al leer la actuación que antes, durante días, estuvo preparando ese terreno con amigos y vecinos. A unos les contó que esta persona le mandaba imágenes de alto contenido erótico y a otros se preocupó por dejarles en claro que no tenían ningún vínculo.

La idea, ejecutada, fue gritar que este “cuasi desconocido” la había violado. Para mayor sustento a su coartada, debía hacer creer a todos que no tenían relaciones, que apenas lo conocía y que él iría al departamento a ver un lavarropas o a buscar una batería.

Quienes estuvieron en ese momento, ayudan a la fiscal Bettina Croppi a desvirtuar esa coartada. Un testigo declaró que el antifaz con sangre que apareció en la cartera de ella estuvo antes en el piso.

A un policía la “víctima de la violación” le dijo que le dolían sus partes íntimas, pero el examen ginecológico no arrojó lesiones en la zona. Su cuerpo tenía algunas “heridas”, pero no se correspondía con el ataque que ella denunció, con un hombre tomándola del cuello. Estaba respondiendo a su anotación: “Pasarme sangre/lastimarme”.

Al parecer, el plan no contemplaba algo fundamental: deshacerse de las anotaciones que luego se convirtieron en una virtual confesión. Al final, la “hoja de ruta” de la mutilación terminó ayudando a la “hoja de ruta” de la investigación.

El domingo 22 de abril último, La Voz publicó una extensa entrevista a Brenda, que se realizó en la cárcel de Bouwer donde está presa desde la madrugada en la que se produjo el ataque sexual por el que se la acusa. “A mí me generó (su amante) un daño muy grande, un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. (...) Yo respondí, fue una acción de surrección (sic). Yo respondí... quizá no de una manera correcta, pero respondí“, afirmó.

“No lo mutilé, sólo lo herí”

La versión que dio la acusada en una entrevista.







