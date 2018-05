Quiso comer comida no casher, le pidieron la renuncia

Mitre no publicó su denuncia en su sitio web ni en sus redes sociales, aunque los trascendidos indicaron que había sufrido acoso sexual de parte del presidente saliente de la DAIA Ariel Cohen Sabban

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le pidió ayer la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, informaron desde la entidad. El alejamiento del dirigente, que se concretará mañana, se desencadenó a partir de un polémico episodio que fue denunciado por la actriz Esmeralda Mitre.





La DAIA sostuvo ayer que la renuncia estuvo motivada por "hechos de público conocimiento", en referencia a un supuesto pedido de soborno en el domicilio de la actriz y un posterior intento de acoso.

"La comisión directiva de DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, ha solicitado la renuncia de su presidente en razón de hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse", señaló la entidad mediante un comunicado difundido ayer que no daba detalles sobre lo ocurrido. Lo hizo después de una reunión especial del Consejo Directivo.





El Consejo Directivo de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, informa que su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su Presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento.&- DAIA (@DAIAArgentina)5 de mayo de 2018







La actriz también hizo pública ayer su versión: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas".

Esmeralda Mitre agregó: "Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo".



La renuncia se hará efectiva a primera hora de mañana y asumirá en su lugar el vicepresidente Alberto Indij, según indicaron fuentes oficiales. Cohen Sabban, que debía terminar su mandato en noviembre próximo, ya estaba lanzado en su campaña para ser reelegido al frente de la entidad. Ante el escándalo, el titular de la DAIA intentó pedir una licencia, pero finalmente la comisión directiva le pidió la renuncia.



Según pudo saber LA NACION, la actriz presentó ante la DAIA comunicaciones vía WhatsApp en las que el dirigente habría intentado "aprovechar una situación de vulnerabilidad".

Desde el entorno de Esmeralda Mitre dijeron que todavía evalúan realizar una denuncia sobre lo ocurrido en sede judicial, aunque la renuncia -agregaron- atenúa esa posibilidad.



La polémica

Hace tres semanas, Esmeralda Mitre comparó durante una entrevista en Infobae la situación de los desaparecidos en la Argentina con el Holocausto. "Dijeron que eran 6 millones, pero quizá no eran tantos", dijo la actriz en defensa de su exmarido, Darío Lopérfido.

Al día siguiente, Mitre pidió perdón públicamente y aclaró que no era su intención "injuriar a la comunidad judía". Después de esa polémica, la actriz fue convocada por la DAIA. En esa reunión -sostienen desde su entorno-, desde la entidad le pidieron a la actriz que diga ante los medios que no había sido perdonada, pero que estaba "todo bien".

"Llegamos a la conclusión de que me comprometo a tratar cada día de instruirme más acerca de lo que pasó. Pido perdón y me retracto por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad", dijo Mitre apenas concluyó la reunión.

Pero la acusación que ayer terminó con el pedido de renuncia de Cohen Sabban está vinculada a otro encuentro personal que ocurrió días después de la visita de la actriz a la institución.

Según pudo saber LA NACION, el líder de la DAIA la habría invitado a tomar un café y, para mayor privacidad, le habría pedido que fuera en la casa de Mitre. Durante ese encuentro, Cohen Sabban habría intentado "aprovecharse de la situación de vulnerabilidad" en la que se encontraba la actriz.

"Existen chats telefónicos de WhatsApp que dan muestra de esta situación", relataron cerca de la actriz. Y agregaron, además, que hubo un "pedido inadecuado", lo que fue interpretado como un pedido de soborno vinculado a la polémica antes relatada.

Con información de La Nación