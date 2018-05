Las historias de 6 hombres que fueron violados por mujeres

“Me quedé dormido con una chica, me desperté con una erección y ella abusó de mí, a pesar de que le dije que no quería hacerlo

A menudo evidenciamos la violencia que existe contra nuestro género, pero pocas veces abordamos el tema del abuso sexual a hombres perpetrado por mujeres. Aquí te presentamos 6 impactantes testimonios de hombres que compartieron sus historias:

Testimonio 1:



“Me quedé dormido con una chica después de emborracharme. Al día siguiente me desperté con una erección y ella abusó de mí, a pesar de que le dije que no quería hacerlo. Los siguientes cuatro me acosó insistentemente. Les dijo a mis amigos que era mi novia, que yo era un patán. Me escribía mensajes diciéndome lo mucho que me amaba y un día dijo que la había embarazado.

Cuando le pedí pruebas de embarazo nunca quiso dármelas. Había inventado todo. Tuve que recurrir a la policía que la amenazó con arrestarla si no dejaba de acosarme. Nunca volví a saber de ella”.

Testimonio 2:



“Estaba muy borracho y vomité al lado de la cama de la chica con la que pasé la noche. De pronto ella comenzó a tocarme, pese a que le dije que no quería hacerlo porque estaba muy mal. Finalmente abusó de mí”.

Testimonio 3:



“Hace muchos años, acompañé a la que era mi novia a su casa. Veníamos de una fiesta y habíamos tomado bastante. Tuvimos sexo dos veces y fue delicioso. Después de hacerlo pensé que lo mejor era dormir, pero de pronto sentí su mano en mi pene. El problema es que entre el cansancio y el alcohol yo no quería hacerlo más, así que le pedí que se detuviera porque estaba agotado.

No me hizo caso, se me subió encima, tomó mi miembro y quiso meterlo a la fuerza. Insistí en que no quería y tuve que sacarla de encima. Pienso que si la situación hubiera sido al revés seguramente hubiera contado como una violación sexual”.

Testimonio 4:



“Un amigo mío comenzó a salir con una chica. Siendo su primera relación se excusó y le pidió ir despacio. Dos días después ella lo encerró en una habitación y lo tumbó sobre la cama. Comenzó a manosearlo, y si bien no se consumió el acto, creo que podría ser considerado un caso de abuso sexual”.

Testimonio 5:



“Recuerdo que estaba demasiado borracho y jodido, tanto que no podía cuidar de mí mismo. Terminé golpeándome la cabeza y tuve una abertura en la frente que necesitó ser curada con 8 puntos de sutura.

Aun así, decidí ir a la fiesta de uno de mis amigos, ahí estaba su hermana (que en ese entonces tenía 18). Desperté en su cama, con los pantalones abajo y con un condón en el pene.

No recordaba nada, así que le pregunté a la chica lo que había sucedido y abiertamente me confesó que tuvo que arrastrarme por las escaleras después de que me desmayé, me tiró en su cama, me quitó la ropa y abusó de mí”.

Testimonio 6:



“Mi novia abusó de mi cuando estábamos en la universidad. Me convenció de dejarme atar para tener “un poco de diversión”. Luego abusó de mí al meterme un palo de escoba en el ano hasta sangrar. Traté de defenderme como pude y de decirle que no deseaba hacer eso, pero ella no me escuchó y siguió adelante. Durante mucho tiempo no pude tener intimidad con mujeres y tuvieron que pasar 12 años para que hable de esto”.

No faltará quién asegure que la violación a un hombre no existe, pues para tener sexo ellos deben tener una erección, sin embargo, habrá que recordarle a aquellas personas que estas pueden ser involuntarias y lo más importante: es violación cuando una de las dos partes NO da su consentimiento para llevar a cabo el acto.

¿Qué opinas del asunto?

Fuente: actitudfem.com