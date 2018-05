Internan a Felipe Pettinato por una infección en la nariz

Es ya de conocimiento público que Felipe Pettinato es uno de los grandes imitadores argentinos del célebre Michael Jackson: no solamente en sus capacidades para bailar, sino que también hizo de todo para parecerse físicamente al cantante.

Sin embargo, a pesar de haberse sometido a siete rinoplastías, fue la última cirugía la que le trajo serios inconvenientes de salud. Felipe fue internado este viernes en una clínica de Olivos por una infección nasal, y el periodista Ángel de Brito mostró la imagen.

“Quiero que pongas esta imagen para que se sepa cómo estoy de salud”, le había dicho Felipe Pettinato al periodista. “Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar“, agregó.