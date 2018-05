Quejas del Centro Comercial

La Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR junto a la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO) organizaron una charla sobre los mecanismos que tienen los comerciantes para reducir el costo de energía eléctrica.

Al inicio de la jornada desarrollada el jueves 3 de mayo en el SUM del CCIRR, se planteó que es necesario que el Estado, en todos sus niveles, avance en una reducción de la excesiva carga tributaria y un sinceramiento de conceptos que constituyen doble imposiciones, que existen sobre las tarifas de energía, ya que de otra forma los esfuerzos privados en materia de eficiencia energética y productiva nunca serán suficientes. En este sentido, resulta imprescindible que el gobierno provincial exceptúe a la EPE del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y que a la vez elimine la ley N° 7797, la cual determina que se debe abonar a los municipios y comunas un 6% de lo que recauda.

Además, se indicó la necesidad de garantizar una reducción de al menos un 10% sobre la tarifa básica para aquellos comerciantes que se encuentren al día con el pago del impuesto a los Ingresos Brutos (y que su aplicación sea automática para evitar demoras burocráticas, resultado lógico del cruce de información que podría existir entre API y EPE, reparticiones públicas del mismo nivel de gobierno).

Al mismo tiempo, se manifestó que el gobierno nacional debería avanzar con una reducción sustancial de la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra por estos servicios, dado que ocasiona un grave perjuicio en los pequeños usuarios. También que se analicen los conceptos de alumbrado público y fondo de electrificación rural, que a su vez son cobrados en otras imposiciones.

Párrafo aparte mereció la discusión de los costos operativos de la EPE, los cuales son imposibles de verificar, ya que no son de carácter público. Al respecto, se manifestó que deberá garantizarse un funcionamiento efectivo y transparente de la "comisión técnica" que impulsó el gobierno provincial para analizar la estructura de costos de EPE (no serviría de nada si las definiciones de este comité no logran ser vinculantes o si es limitado el acceso a la información).

Eficiencia energética

Por su parte el disertante, Ing. José Stella, afirmó que no solo pueden ahorrar energía siendo eficientes las grandes empresas sino también las Pymes y pequeños comerciantes. En cuanto a iluminación utilizar al máximo la luz solar natural y pasar a LED cualquier tipo de iluminación artificial; esto permite reducir a más de la mitad el consumo en este sentido. En cuanto a refrigeración, un insumo muy utilizado en comercios, debe prestarse especial atención en las etiquetas de eficiencia energética que tiene las heladeras, entre otros electrodomésticos que se utilizan para este fin. Estas denominaciones ayudan a consumir menos energía.

“Pasaron más de 40 años y nosotros en Argentina todavía no tenemos una cultura de eficiencia energética”, expresó el asesor en materia de energía de FECECO. “Esto es duro, pero es la realidad por la que estamos atravesando, por otro lado, la cultura de nuestra sociedad parece todavía no adaptarse a los cambios que en otros países son moneda corriente y que los posicionan en lugares de privilegio en el escenario mundial”, concluyó.

Además aclaró que “ser eficiente tiene que ver con tener una cultura para trabajar permanentemente sobre la intención de consumir menos. En la actualidad contamos con la tecnología disponible como para que esa reducción en el consumo de energía sea real y concreta en cualquier proceso. El concepto de eficiencia aplicado al comercio en particular, pero que puede ser trasladado a cualquier tipo de industria e inclusive a los usuarios residenciales, tiene que ver con esta idea de un mundo y un desarrollo sostenible", enfatizó el disertante.

Fuente: ADN