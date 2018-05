¡NOS TRAGA EL REMOLINO!

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





[email protected]

Antes de Internet era más tranquilo el trabajo del periodista. Los diarios marcaban el compás de la tarea informativa. Había algo así como dos ediciones diarias, pero de distintos medios. Eso daba tiempo para pensar. Claro, también acontecimientos extraordinarios que obligaban a acciones heroicas.

Murió un Papa, a una hora inconveniente, y el encargado de la redacción, que ya se retiraba, hubo de volver y cambiar toda la edición, a revientacaballo. Un mes después idéntica situación se repetía. El jefe de noticias llamó otra vez al mismo periodista y, en el apuro, le salió “Volvé urgente. Murió otra vez el Papa”. Recibió los insultos que son de imaginar porque su interlocutor consideró que le estaban gastando una broma. No fue fácil convencerlo que eran así nomas las cosas.

Ahora las noticias se suceden y se acumulan a un ritmo inverosímil, y lo que acabamos de escribir se torna irremediablemente obsoleto tal vez antes de que cerremos el procesador de textos. Sobre todo si estamos tratando temas económicos o políticos.

A cualquier hora que abramos los portales, encontramos

tanto y tan cambiado en cualquier ángulo de la información que -literalmente- no sabemos para qué lado disparar.

El portal de Ámbito, a las ocho de la noche, no tiene desperdicio. El dólar disparado a nada menos que a 23,20 es la noticia más destacada. Bueno, es algo que no nos sorprende porque en algún otro momento del día prendimos el televisor y nos enteramos que lo que ayer se calificaba como de “maratón” hoy era una rally enfurecido. Pero la cosa no para allí.

Vuelve a las primeras planas el viejo y querido (bueno, no tanto, es un decir) riesgo país. El indicador más importante durante los largos años del kirchnerismo, que se llamó a silencio con la asunción de Cambiemos. Y vuelve no con algún sueltito perdido sino con un titular que nos anuncia que trepó 5,4%, alcanzando un máximo en 14 meses.

No hay tiempo para abrir la nota y entrar en detalles. Al lado tenemos un recuadro con la foto de Lilita Carrió, quien visitó la Casa Rosada e hizo una declaración que habría que desmenuzar prolijamente para sacarle el jugo: “Estoy aquí para dar tranquilidad”.

Surgen las preguntas y los pensamientos en tropel, pero no podemos detenernos a investigar a quién llega a tranquilizar y, sobre todo, con qué cuenta para hacerlo.

¿Habrá gestionado un blindaje, un megacanje o alguna otra solución del tipo de las que esgrimían De la Rúa y sus ministros, alardeando de tener el ancho de espadas en la mano cuando solamente la carta llevaba impresas apenas cuatro copas?

Sorry, Lilita, lo tendremos que averiguar en otra oportunidad, porque el cuadrito de al lado nos advierte que la revista Forbes (nada menos) les desliza a los inversores que “Puede que sea el momento de salir de la Argentina”.

El Jefe de Gabinete Peña, dice que el Banco Central está a cargo de la situación. Qué alivio! Pero cuando miramos al costado nos encontramos que Aldo Abram sostiene que el BCRA tiene que seguir interviniendo con venta de reservas y subiendo la tasa de interés. Pero inediatamente abajo un recuadro azul sin foto (afortunadamente) nos transmite que Felipe Domingo Cavallo sostiene que “el BCRA no tiene que meterse en el mercado”.

Querido Mingo, con gusto iría a imponerme de tus argumentos, pero no puedo porque el recuadro contiguo se pregunta si el aumento de las naftas va a ser de shock (10%) o gradual (de apenas 5%).

Realmente para volverse locos. No, por favor, cambiemos de portal. Veamos Urgente24, a ver qué nos cuenta el pintoresco pero siempre bien informado Turco Asís, en esta oportunidad con el pseudónimo de Oberdán Rocamora, que le dio muchos lectores allá lejos y hace tiempo, cuando hacía notas de color con reminiscencias de Roberto Arlt. Desde allí nos sacude con estas frases:

“Cuando a quien gobierna se le reprocha por la bandejada del catering es porque lo vacunaron”.

“Peor aún es cuando al gobernante se le meten con los alfajores de arroz de un ministro”.

“O cuando le subrayan la apasionada inclinación hacia el descanso”.

Esto significa que “al que gobierna, le perdieron el respeto. Está perdido”.

Hay que leer todo el artículo, que es largo y denso. Rescatemos aquí que para él Clarín le está soltando ostensiblemente la mano al Presidente.

En Facebook alguien pone una foto de amarillos camiones de caudales junto a un avión en la pista de Ezeiza, con el epígrafe “URGENTE. Con Macri no se la llevan en pala, se la llevan en aviones”. A primera vista parece una de las tantas “fake news”, noticias falsas que pululan en las redes sociales. Pero luego vemos que -desde su propio portal- Roberto Navarro nos revela que: "La gente de los

camiones de caudales dice que hace mucho tiempo que no salían tantos camiones de caudales para Ezeiza, para llevarse la guita, se están llevando los dolares".

Es “too much” diría Cristina. La patrona preparó una polenta, tan económica como apetecible, que tienta a parafrasear a Ortega y Gasset: argentinos, a la mesa!